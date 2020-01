Další komplikace Johna Bercowa na cestě do Sněmovny lordů. Čelí obvinění z šikany podřízených

Bývalý předseda Dolní sněmovny britského parlamentu John Bercow, jemuž se pro jeho známé hromování při řízení schůze v médiích přezdívá Mr. Order, čelí novým obviněním, že v minulosti šikanoval a ponižoval svoje podřízené. Bercow, který odstoupil z funkce na konci loňského října, to popírá. Podle britského listu The Times by však mohla být aféra pro bývalého předsedu zásadní překážkou při snaze o zisk doživotního mandátu ve Sněmovně lordů. Londýn 16:17 23. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Šéf britské Dolní sněmovny John Bercow na archivním snímku z listopadu 2018. | Foto: Simon Dawson | Zdroj: Reuters

Stížnost na Bercowa podal lord Robert Lisvane, který byl mezi lety 2011 až 2014 nejvyšším nevoleným funkcionářem Dolní sněmovny. Přesný obsah jeho stížnosti není známý, podle listu The Times jsou v ní však popisovány incidenty, při nichž Bercow šikanoval a sprostě slovně napadal zaměstnance parlamentu.

„Za pět let, co jsme spolu pracovali, měl lord Lisvane dostatek příležitostí obvinit mě ze šikanování. Nikdy to však neučinil,“ uvedl v čtvrtečním prohlášení Bercow. „Načasování tohoto kroku je zvláštní,“ pokračoval bývalý předseda.

Bercow se po svém odstoupení stal po 230 letech britského parlamentarismu prvním předsedou Dolní sněmovny, který nebyl hned po své rezignaci automaticky jmenován doživotním členem nevolené horní komory parlamentu.

Podle řady pozorovatelů nebyl do Sněmovny lordů nominován premiérem Borisem Johnsonem z toho důvodu, že při loňském projednávání brexitové dohody z dílny vládních konzervativců o ní dvakrát odmítl nechat hlasovat z procedurálních důvodů. Někteří ho následně obviňovali ze zaujatosti.

Netradiční nominace od Corbyna

Bercowa do Sněmovny lordů nakonec poměrně netradičně navrhl šéf labouristické opozice Jeremy Corbyn. Johnsonův mluvčí však před několika dny naznačil, že by se konzervativci mohli pokusit jeho nominaci narušit s odvoláním na „dlouhotrvající zvyklost“, že lídři do horní komory navrhují pouze členy svých vlastních stran. Bercow byl přitom před nástupem do předsednického křesla poslancem za Konzervativní stranu.

Že by mohla být nová obvinění překážkou pro Bercowův vstup do Sněmovny lordů již naznačila ministryně pro obchod, energie a průmysl Andrea Leadsomová, která vyzvala, aby byla stížnosti věnovaná patřičná pozornost. O incidentu byl také informován příslušný výbor Sněmovny lordů, který rozhoduje, zda by minulé jednání kandidátů nemohlo poškodit pověst komory.

Bercow již v minulosti čelil několika stížnostem bývalých zaměstnanců, ke kterým se údajně v práci choval nevhodně a šikanoval je. Bývalý předseda vždy všechna obvinění odmítal jako nepodložená. Lord Lisvane je zatím nejvýše postaveným představitelem, který Bercowovo chování oficiálně napadl.