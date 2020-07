Američané se přišli rozloučit s bojovníkem za rovnoprávnost Lewisem. Trump se odmítl zúčastnit

Dva měsíce už se ve Spojených státech protestuje za větší rasovou spravedlnost a proti policejní brutalitě. Mezitím se Američané naposledy loučí s Johnem Lewisem, jednou z hlavních postav černošského boje za rovnoprávnost či rovné volební právo. Kdysi stál po boku Martina Luthera Kinga, stal se symbolem nenásilného protestního hnutí a patřil mezi hlavní oběti Krvavé neděle, brutálního zásahu policie proti neozbrojeným demonstrantům v Alabamě. Od stálého zpravodaje Washington 12:25 29. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidé se přišli rozloučit s Johnem Lewisem, jednou z hlavních postav černošského boje za rovnoprávnost a rovné volební právo. | Foto: Tom Brenner | Zdroj: Reuters

Dlouholetý kongresman Lewis zemřel v 80 letech na rakovinu a navzdory pandemii se s ním přišly v hlavním městě rozloučit tisíce lidí.

Zemřel bojovník za rovnoprávnost a kongresman John Lewis. Byl u památného projevu Luthera Kinga Číst článek

Kdysi byl ve 23 letech nejmladším řečníkem slavného Pochodu na Washington, kde zazněla i nejznámější řeč Martina Luthera Kinga. U Lincolnova památníku se zastavil i na své poslední cestě hlavním městem, rakev s jeho tělem vezli i kolem nedalekého Kingova památníku a přes nově pojmenované náměstí Na životech černochů záleží, putovala až do budovy Kongresu. Tam se s ním po celé úterý chodili Američané loučit.

„Byl posledním žijícím řečníkem z Pochodu na Washington. Několikrát jsem se s ním setkal i osobně. John zasvětil 60 let svého života boji za to, aby posunul tuhle zemi kupředu. Nasazoval svůj život za Ameriku a vlastně za každého z nás. Tomu je potřeba vzdát čest. Zklamalo mě, že Bílý dům spustil vlajky na půl žerdi jen na jeden den. I za Johna McCaina to udělal na pět dní. Ale McCain byl běloch a v Bílém domě je Donald Trump,“ říká přes roušku zaměstnanec národních muzeí v penzi Bruce Guthrie.

Velký kritik Donalda Trumpa

I tento pohřeb ukázal dvě různé Ameriky, z nichž jedna zvítězí při podzimních volbách. Joe Biden se zúčastnil pondělního obřadu v rotundě Kapitolu, prezident Trump řekl, že se s Lewisem, který patřil k jeho největším kritikům, rozloučit nepůjde.

Starostové amerických měst chtějí omezit nasazení federálních sil. Kritizují jejich zásah v Portlandu Číst článek

Za Bílý dům dorazil viceprezident Mike Pence. Veřejnost teď do Kongresu nesmí, a tak se lidé přicházeli poklonit rakvi Johna Lewise vystavené netradičně venku na schodech Kapitolu, a to i přes tropické teploty a znovu se zhoršující pandemii.

„Riskoval svůj život v autobuse, když v 60. letech bojoval proti segregaci a odmítal sedět na místech pro černochy. Tak já můžu riskovat svůj život a přijet během pandemie vlakem, abych se s ním rozloučil. Co riskuju já, to se vůbec neblíží oběti, kterou podstoupil John Lewis, abych já směl tím vlakem dnes svobodně přijet. Musel jsem to udělat, protože teď je to na nás, abychom pokračovali v jeho práci. Máme teď prezidenta, kterému nestál za to, aby urazil dvě míle a přišel mu vzdát úctu,“ komentuje svůj příjezd Anthony Kennedy.

Po dvoudenním loučení v hlavním městě převezou tělo Johna Lewise k pohřbu do Atlanty.