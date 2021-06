‚Miluju tě, večer ti zavolám.‘ Vdova po McAfeem odmítla, že by manžel pomýšlel na sebevraždu

Vdova po zakladateli americké antivirové společnosti Johnu McAfeem, který byl tento týden nalezen mrtvý v cele španělské věznice, v pátek řekla, že její manžel neměl sebevražedné myšlenky. Naposledy s ním mluvila několik hodin před tím, než byl nalezen mrtvý, napsala agentura AP. McAffee čekal ve vazbě na vydání do USA. Madrid 17:22 25. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zakladatel antivirové společnosti John MacAfee byl ve španělské věznici nalezen mrtvý | Foto: Darrin Zammit Lupi | Zdroj: Reuters

„Poslední slova, co mi řekl, byla: ‚Miluju tě a večer ti zavolám‘,“ řekla Janice McAfeeová novinářům před věznicí Brians 2 severozápadně od Barcelony, kam si přišla vyzvednout manželovy osobní věci. „To nejsou slova někoho, kdo pomýšlí na sebevraždu,“ dodala v prvním veřejném prohlášení po středeční smrti svého manžela.

Zakladatel antivirové firmy John McAfee byl nalezen mrtvý v cele. Pár hodin po verdiktu o vydání do USA Číst článek

Španělské úřady provádějí pitvu, ale už uvedly, že všechno na místě činu ukazuje na to, že se 75letý McAfee zabil sám. Výsledky pitvy mohou být v řádu „dnů nebo týdnů“, uvedly úřady.

McAfeeho zatkla loni v říjnu policie na letišti v Barceloně a soud jej poslal do vazby, kde čekal na výsledek řízení o svém vydání do USA. Španělský soud ve středu vydání McAfeeho do USA schválil. Proti rozhodnutí se nicméně ještě dalo odvolat a poslední slovo by ve věci měla španělská vláda.

Americké úřady tvrdí, že podnikatel a jeho spolupracovníci díky klamání investorů získali přes 13 milionů dolarů (277 milionů Kč). Kromě McAfeeho byl obviněn také Jimmy Gale Watson. Podle prokuratury v letech 2017 a 2018 zneužili zájmu investorů o trh s kryptoměnami, aby vydělali miliony dolarů pomocí „lží a podvodů“.

Neplacení daní

Podle státního zástupce ve státě Tennessee se McAfee navíc vyhýbal placení daní. Nepřiznal mimo jiné příjmy z propagace kryptoměn, konzultační činnosti, prodeje práv na svůj životní příběh do dokumentu a z veřejných vystoupení.

McAfee obvinění minulý týden označil za politicky motivovaná s tvrzením, že z pozice kandidáta Libertariánské strany na prezidenta USA kritizoval americký daňový úřad IRS, který ho následně obvinil z toho, že neplatí daně. Apeloval proto na španělské úřady, aby jej nevydávaly, protože by jinak strávil zbytek života za mřížemi.

McAfee založil v roce 1987 jednu z prvních firem na tvorbu programů pro zajištění bezpečnosti na internetu. Sám sice tuto firmu již dávno opustil, ta však stále nese jeho jméno.