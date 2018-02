Stal jsem se v Československu v osmdesátých letech terčem milostného komplotu, tvrdí novinář BBC

Zahraniční zpravodaj britské stanice BBC John Simpson tvrdí, že se v komunistickém Československu stal terčem milostného komplotu, aby mohl být zatčen v Maďarsku a donucen „podepsat nějaká prohlášení". Simpson to řekl rozhlasové stanici BBC Radio 4. V centru spiknutí, jehož povahu ale Simpson neupřesnil, byla podle něj recepční z hotelu, kterou v Československu potkal a která mu posílala milostné dopisy s návrhem setkat se v Maďarsku. Londýn 16:09 24. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zahraniční zpravodaj britské stanice BBC John Simpson | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Simpson uvedl, že byl v Československu v roce 1983 pracovně na jedné mezinárodní konferenci. „O několik měsíců později přišel dopis - milostný dopis od jedné velmi atraktivní recepční z hotelu, kde jsem bydlel."

Událost se podle něj stala v době, kdy byl zranitelný, protože se mu rozpadlo manželství.

„Dopisy chodily dál a v jednom byly fotky té dívky, nádherné fotky," dodal Simpson, jehož citovala agentura Press Association.

„Tyhle bohužel nejsou moc dobré," psala dotyčná, „ale fotila jsem je doma sama," dodala.

Jak ale Simpson řekl, potíž byla v tom, že si na jedné z fotografií všiml stínu fotografa. Novinář celou věc předestřel vedení BBC, které uvědomilo tajnou službu MI5.

Podpis prohlášení

Dívka, známá jako Anna, podle Simpsona navrhla setkání v Maďarsku. Příslušník MI5 pak Simpsonovi řekl, že kdyby se s tou ženou potkal, vtrhl by do příslušného hotelového pokoje muž, který by tvrdil, že je její manžel.

Pak by se strhla rvačka a Simpson by byl zatčen. Na svobodu by se dostal jen v případě, že by „podepsal nějaká prohlášení“.

Žurnalista dodal, že když se v roce 1989 do hotelu vrátil, Anna byla stále na recepci. Když ji pozdravil, „vyjekla a utekla dozadu do kanceláře".

Corbyn

Simpson svůj příběh zveřejnil v době, kdy titulní stránky britského tisku plní aféra kolem předsedy labouristů Jeremyho Corbyna. Bulvární deník The Sun přinesl nedávno zprávu, že se lídr opozice Corbyn v 80. letech několikrát sešel s rozvědčíkem československé Státní bezpečnosti (StB).

Corbyn uvedl, že to bylo nevědomky, protože ho považoval za československého diplomata. Zároveň popřel, že by mu předal nějaké tajné informace.

Britský deník The Daily Telegraph v sobotu na svém webu přinesl rozhovor s bývalým šéfem MI6 Richardem Dearlovem. Exředitel tajné služby v něm uvedl, že Corbyn „má co vysvětlovat" a nejen se zveřejněným odhalením vysmívat. Podle něj je absurdní, že si Corbyn myslel, že jedná pouze s diplomatem, a měl se mu vyhýbat.