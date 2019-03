Brexit je nejvážnější krizí od roku 1939, říká bývalý šéf BBC World Service John Tusa. Zažádal o český pas

Britská Dolní sněmovna bude ve středu hlasovat o různých alternativách vývoje brexitu. Zákonodárci tak fakticky převezmou kontrolu nad odchodem z EU. Až dosud přitom platilo pravidlo, že agendu parlamentu určuje vláda. „Země je v hluboké politické krizi,“ tvrdí bývalý ředitel BBC World Service Sir John Tusa. Ten si, jak zjistil Radiožurnál, pod vlivem poltické nejistoty ve svých 83 letech zažádal o český pas. Od stálého zpravodaje Londýn 11:06 27. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Sir John Tusa během loňské konference, kterou spolupořádaly BBC a Český rozhlas | Foto: Khalil Baalbaki | Zdroj: Český rozhlas

„Mám český pas, moc mě to těší a jsem na něj hrdý. Těším se, že jej budu užívat. Svým způsobem tak budu dělat s těžkým srdcem, protože to zároveň znamená, že můj britský pas ztrácí na ceně. Ale pro případ, že Británie opustí Evropskou unii nějaký brutálním způsobem, nechtěl jsem se nechat odstřihnout od mých evropských a českých kořenů,“ vysvětluje Tusa Radiožurnálu své pohnutky.

Na otázku, jestli ho někdy napadlo, že bude – po osmdesáti letech prožitých ve Spojeném království – žádat o pas své rodné vlasti, přiznává, že ne.

„Jak víte, mám na český pas mám právo, protože jsem se narodil v Československu. Ale upřímně mě to nenapadlo. Až před nějakými 15 měsíci jsme si řekli, že o pas zažádám. Pro případ divokého brexitu,“ přiznává rodák ze Zlína, který s rodiči – ještě jako Jan Tůša – odešel do Británie krátce před nacistickou okupací.

Rodák ze Zlína

Sir John Tusa dlouhé roky šéfoval zahraničnímu vysílání BBC World Service. Předtím desítky let pracoval jako rozhlasový a televizní moderátor.

Za tu dobu vedl rozhovory se zástupy britských politiků, současný stav ale hodnotí příkře.

„Nepamatuji si politickou krizi, která by byla tak hluboká, jako ta současná. Situaci, kdy premiérka nemá naprosto žádnou kontrolu nad svým kabinetem,“ říká.

„Chvíli hrozí rezignací příznivci brexitu, chvíli jeho odpůrci. Premiérka nemá autoritu ani ve vládě, ani v parlamentu. Tak slabého šéfa kabinetu nepamatuji. Řekl bych, že je to nejvážnější krize od roku 1939,“ líčí svůj pohled na aktuální dění.

Katastrofa pro Británii

Politickou situaci John Tusa bedlivě sleduje, stále má navíc svůj rozhlasový pořad. Další vývoj ovšem nevidí příliš růžově.

„Nemám pocit, že by momentálně existoval nějaký plán, který by mohl získat většinovou podporu. Zákonodárci budou hlasovat o různých alternativách vývoje, ale protože celý proces je provázen řadou přehmatů a nekompetentnosti, mám obavu, že se stále může stát, že vypadneme z Evropské unie jaksi omylem. Pro ortodoxní příznivce brexitu by to bylo vítězství, pro zemi katastrofa,“ říká.

On sám v referendu hlasoval pro setrvání v Evropské unii. Jak říká, Británie dlouhodobě ztrácí své postavení ve světě a brexit jen další kapitola v procesu, který trvá už delší dobu.

Malý a chudý ostrov

„Do důsledku vzato je to, co se dnes odehrává, jen vyvrcholení procesu, který začal zhroucením kolonialismu a rozpadem impéria. A teď to vypadá, že chce Británie rezignovat na jakoukoli mezinárodní ekonomickou spolupráci,“ míní.

„Skončí to tak, že budeme zase malým a chudým ostrovem. Pokud se to opravdu stane, bude to velmi smutné. Ani ne tak pro mě, ale pro naše děti a vnuky.“