Johnsonův návrh brexitové dohody je posun. EU by ale ještě kývnout neměla, myslí si komentátor Hošek

Dřívější zahraniční zpravodaj Českého rozhlasu a tak i znalec poměru v Británii, dnes šéfkomentátor portálu Seznam Jiří Hošek se domnívá, že Britové jsou už naštvaní, ale to naštvání je různého druhu.

„Těch, co hlasovali pro brexit, že Spojené království je stále členskou zemí EU. Těm, co byli pro setrvání v EU, zas připadá neuvěřitelné,… že se obnažují ty nejtemnější a nejnegativnější stránky britské společnosti. Je tam naštvanost i na politiky, protože to, co se v poledních měsících děje v dolní sněmovně, je fraška a pošlapávání dlouholeté britské politické kultury,“ vypočítává v Interview Plus komentátor.

Kompromis?

V tuto chvíli připravil britský premiér Boris Johnson alternativní plán. „Když říká, že by očekával ukázku nějaké dobré vůle ke kompromisu ze strany Unie, tak na tom něco bude.“

Hošek sám za sebe tvrdí, že v posledním návrhu našel znatelný posun. „Ale na tohle by Unie asi ještě kývnout neměla. Je tam třeba role severoirského parlamentu, který může po 4–5 letech smlouvu posoudit a vypovědět, ale pořád se obchází Irsko a dublinská vláda. Takže pro mne tento návrh není ten finální.“

V návrhu dohody, která se dřív označovala jako irská pojistka, se říká, že by Severní Irsko nemělo dál fungovat stejně jako Anglie, Skotsko nebo Wales. „Teď ten návrh otočili, a Severní Irsko by se řídilo hlavně pravidly vnitřního trhu EU (u průmyslových a zemědělských výrobků) a zbytek Velké Británie pak pravidly celní unie.“

Kontroly by se mohly přesunout do moře, nebo do nějakých kontrolních bodů uvnitř Spojeného království. „Unijní experti na to říkají, že by to stejně nefungovalo. Musely by vzniknout nějaké kontroly a vznikla by nějaká hranice… Stejně tak mechanismus digitálních kontrol by v praxi těžko fungoval. Ale měli bychom co do činění se dvěma útvary, přičemž jeden by byl součástí EU a druhý tak na 99 %.“

Irsko doutná...

Komentátor ale vidí největší problém, kromě velkých ekonomických dopadů, v mírovém uspořádání, které by bylo potenciálně devastující.

„Když jsem tam hodně jezdil, tak mi lidé říkali, že kdyby vznikla nová a byť minimální infrastruktura typu celnic nebo nějakých kontrolních stanovišť, bude to spouštěcí mechanismus pro ‚ty blázny‘, kteří tam pořád běhají. Zbraně, které po Velkopáteční dohodě v roce 1998 utichly, tam pořád jsou. Je jen otázka, kdy je zas někdo vytáhne… A víme, že se tam začala bezpečnostní situace zhoršovat už teď.“

Dění kolem brexitu se dostalo i k soudu ve Skotsku, kde se v pátek začala projednávat stížnost na premiéra Johnsona.

V dokumentech, kterými se vláda brání, se říká, že premiér požádá Evropu o další odklad brexitu, pokud se k 19. říjnu parlament nedohodne na jeho podobě. Jenže premiér zatím jen opakuje, že zemi k 31. říjnu hodlá vyvést z EU, ať to stojí, co to stojí…

Soud podle Hoška řeší to, co asi Johnson udělá. „Máme tady teď dva zákony: podle jednoho Britové odcházejí k 31. říjnu, ale nedávno schválený Benn Act, podle předkladatele a labouristy Hilaryho Benna, který říká, že když do 19. října nebude dohoda, musí premiér požádat o další odklad. Stěžovatelé totiž mají oprávněné obavy, že se to bude snažit obejít,“ myslí si.

Johnson za mřížemi?

Kdyby ale opravdu Benn Act obešel, reálně by mu hrozilo, že může skončit ve vězení. Johnson tak teď stojí mezi dvěma ohni. „My vlastně ani nevíme, jestli mu jde o dohodu s EU, nebo jestli pro něj ‚takové to vyšší bere‘ není jen udržet se za každou cenu v Downing Street 10 a hrát to na kartu: přece si nepřejete Jeremyho Corbyna (šéfa opoziční Labouristické strany) v roli premiéra.“

Podle komentátora Jiřího Hoška by mělo do pátku, nejpozději do této neděle 13. října, být jasno. Takže tento týden budou probíhat velká vyjednávání na všech stranách evropské 27 o budoucnosti dohody Borise Johnsona. Tím ale brexit rozhodně neskončí, spíš doopravdy začíná.