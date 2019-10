Skotský soud odmítl nařídit Johnsonovi, aby požádal o odklad brexitu. Stěžovatelé se hodlají odvolat

Soud ve Skotsku v pondělí odmítl vydat nařízení, které by nutilo britského premiéra Borise Johnsona, aby požádal o odklad brexitu, pokud se mu nepodaří vyjednat s Evropskou unií „rozvodovou“ dohodu. Informovala o tom britská média. Stěžovatelé již avizovali, že se proti rozhodnutí odvolají. Británie by měla EU opustit 31. října, tedy za 24 dní. Londýn 14:23 7. 10. 2019 (Aktualizováno: 14:41 7. 10. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Britský premiér Boris Johnson | Zdroj: Reuters

Britští poslanci v září schválili zákon, podle kterého musí předseda vlády požádat o tříměsíční odklad brexitu, pokud by se mu nepodařilo vyjednat do 19. října dohodu s Bruselem či přimět parlament, aby souhlasil s odchodem země z Evropské unie bez dohody.

Johnson slíbil, že se bude zákonem řídit, nadále ale tvrdí, že o odklad britského odchodu Evropskou unii nepožádá. Před časem řekl, že by byl raději „mrtvý v příkopě“, než aby posunul termín brexitu o další tři měsíce. Z dokumentu, který už v pátek skotskému soudu předložili zástupci vlády, ale vyplývá, že ministerský předseda by EU za podmínek stanovených zákonem o posunutí termínu brexitu požádal.

Podle trojice stěžovatelů – podnikatele, poslankyně a právníka – se nedá Johnsonovi věřit, že se bude zákonem řídit. Proto žádali skotský soud, aby mu to nařídil.

Stěžovatelé chtěli, aby soud Johnsonovi nařídil jednat v souladu s duchem zákona, ale i to, aby mu zakázal požádat některého z představitelů členských zemí EU o zablokování odkladu brexitu.

Britský tisk v minulosti spekuloval o tom, že by mohl další odklad na Johnsonovu žádost vetovat maďarský premiér Viktor Orbán.

Po soudu také stěžovatelé chtěli, aby britskému ministerskému předsedovi zakázal poslat po prvním dopisu, v němž by v souladu se zákonem žádal o odklad odchodu své země z EU, do Bruselu druhý dopis, v němž by svou žádost vzal zpět.

Právník Jo Maugham, jeden z trojice lidí, kteří podali žádost ke skotskému soudu, už avizoval, že se proti dnešnímu rozhodnutí odvolá ke skotskému odvolacímu soudu.

V jiné nedávné brexitové bitvě odvolací soud rozhodl opačně než soud první instance, který dal tehdy rovněž za pravdu Johnsonovi. Nejvyšší soud Spojeného království následně potvrdil verdikt odvolacího soudu.