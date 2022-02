Johnson v hovoru s Putinem zdůraznil, že narušení územní celistvosti Ukrajiny by bylo ‚tragickou chybou‘

„Premiér zdůraznil, že jakékoli další narušení celistvosti ukrajinského území by bylo tragickou chybou,“ sdělila v prohlášení Johnsonova kancelář. Šéf britského kabinetu také zdůraznil potřebu dialogu a diplomacie a nutnost zahrnout Ukrajinu do jednání.

Putin pak podle agentury TASS Johnsonovi řekl, že Severoatlantická aliance nereagovala adekvátně na požadavky Moskvy týkající se zajištění ruské bezpečnosti.

Šéf Kremlu v rozhovoru rovněž obvinil Kyjev ze systematického porušování minských mírových dohod z roku 2015, které mají vyřešit konflikt na Donbasu mezi ukrajinskými silami a proruskými separatisty.

V úterý jednal Johnson v Kyjevě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Britský premiér přiletěl na Ukrajinu s cílem podpořit její vedení v situaci, kdy Rusko u ukrajinských hranic shromáždilo přes 100 000 vojáků.

We stand foursquare behind the Ukrainian people and for the sovereignty and territorial integrity of Ukraine.



