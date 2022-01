Sociolog Štětka: Od Johnsona se odvrací straníci i média, ze skandálů se už nemůže vyvléknout

Britský premiér Boris Johnson prochází asi nejobtížnějšími týdny v úřadě, a to kvůli porušování protiepidemických opatření. Toho se měl dopustit pořádáním večírků v Downing Street 10. „Mohl by to být poslední hřebíček do Johnsonovy politické rakve,“ říká ve vysílání Českého rozhlasu Plus o probíhajícím vyšetřování sociolog médií Václav Štětka. Interview Plus Londýn 8:41 26. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Množství skandálů, které se na Johnsona valí několik posledních týdnů, je podle Štětky nebývalé, a to i na poměry britské politiky, která je na mediální skandály tradičně velmi bohatá.

„Johnsonovi nejvíce škodí právě to, že vlastně neuplyne den, kdy by na titulních stránkách britských deníků nebyl,“ přibližuje akademik působící na univerzitě v Loughborough. Současná kauza tak překryla předchozí skandály kolem financování rekonstrukce Johnsonova premiérského bytu či rodinných dovolených.

Premiér se proto se svými poradci snaží odvádět pozornost jinam, ať už jde o změnu financování BBC nebo o silná vyjádření ohledně rusko-ukrajinské krize.

„Pokud by skutečně vypukla válka, je pravděpodobné, že několik týdnů až měsíců by se britská politika zabývala primárně tímto tématem. Ale nemyslím si, že se z toho může vyvléknout nadobro. To, co se zatím zveřejnilo, není nepochybně všechno,“ soudí analytik.

Johnsonovi prý může velmi uškodit jeho bývalý hlavní poradce a klíčová osobnost brexitu Dominic Cummings, kterého podle Štětky žene touha po pomstě. Sám totiž musel odstoupit poté, co vyšlo najevo, že porušil protipandemická opatření.

Podle některých komentátorů je to právě on, kdo nyní zásobuje média kompromitujícími materiály. „Na řadě těch večírků byl i osobně přítomen, takže má jistě materiály, které může médiím poskytovat. A je pravděpodobné, že tak činí,“ konstatuje Štětka.

Proti Johnsonovi se prý už obrací i část médií, která dosud stranila konzervativcům, například The Sun nebo The Daily Telegraph.

Bonvivánství nestačí

Večírky nyní prověřuje státní úřednice Sue Grayová, která by do konce týdne měla vydat zprávu. Ta podle Štětky rozhodne o tom, jaký postoj k Johnsonově setrvání ve funkci zaujme jeho konzervativní strana.

„Konzervativci potřebují něco hmatatelného, o co by mohli opřít své vyjádření nedůvěry Johnsonovi.“ Václav Štětka

„Potřebují něco hmatatelného, o co by mohli opřít své vyjádření nedůvěry Johnsonovi. Nechtějí být vnímáni jako ti, kdo mu vrážejí dýku do zad a zbavují se svého lídra. Bojí se, že by to nepůsobilo dobře,“ vysvětluje.

S klesajícími stranickými preferencemi zároveň klesá i ochota Johnsonových spolustraníků a spojenců premiéra hájit. „Velmi je děsí zejména klesající preference v okrscích na severu Anglie, které tradičně patřily labouristům, v posledních volbách se je ale konzervativcům podařilo urvat pro sebe. Zde nyní dochází k největšímu propadu popularity,“ dodává.

Johnson v roce 2019 vyhrál volby se slibem, že dokončí brexit a vyvede Spojené království z Evropské unie. „Z průzkumů je zřejmé, že nadšení z brexitu už dávno opadlo a spíše pozvolna stoupá počet těch, kteří jsou zklamaní z pobrexitového vývoje,“ podotýká Štětka.

Johnsonův politický styl a bonvivánství po dlouhou dobu voličům imponovalo. Mediální expert ovšem upozorňuje na obecný problém populistických vůdců, kteří poté, co se dostanou k moci, zjišťují, že si s líbivou rétorikou nevystačí. „Řešení problémů totiž vyžaduje jiný styl. A to prostě Johnsonovi chybí,“ shrnuje.

Existují paralely mezi Borisem Johnsonem a Donaldem Trumpem? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.