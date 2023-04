V Izraeli vzpomínali na oběti holokaustu. ‚Až zemře poslední přeživší, přijdou výčitky,‘ myslí si pozůstalí

Přežili nacistickou genocidu a teď část z nich žije v chudobě. I s tím se musí potýkat někteří přeživší holokaustu v Izraeli. Právě jejich osudy za druhé světové války si v úterý židovský stát připomínal jako den Jom ha-šoa. Někteří za vzpomínkovými akcemi cestovali do Izraele i tisíce kilometrů. Celou zemí se v úterý v 11 hodin dopoledne ozývaly po dvě minuty sirény na připomenutí milionů obětí holokaustu. Izrael 12:46 19. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V Izraeli aktuálně žije 147 tisíc přeživších holokaustu | Zdroj: Fotobanka Pixabay | CC0 1.0,©

Hila, které je 23 let, si památný den připomíná kvůli svému dědovi, který holokaust přežil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celou reportáž Jiřího Klečky

„Můj děda byl v Dachau. Byl z Maroka, a když mu bylo 15 let, připojil se k francouzské armádě. Němečtí vojáci ho pak zajali a v koncentračním táboře ho drželi asi osm měsíců. Po válce pak přišel do Izraele, takže ano, holokaust je v naší rodině velké téma,“ popsala Radiožurnálu.

Den židovských obětí holokaustu vnímá i Nytaj, který má své kořeny v Česku. „Pro mě je Den památky obětí holokaustu speciální, protože moje rodina pochází z Česka, před chvíli jsem se sem do Izraele právě z Česka vrátil,“ říká Nytaj.

A pokračuje: „V Česku jsem se účastnil vzpomínkových akcí v Terezíně, kam Němci zavřeli moji babičku a dědečka. Oba pocházeli z Prahy. Takže tenhle den pro mě symbolizuje přesunutí mojí rodiny z Česka do Izraele.“

Den nevnímají všichni stejně

Podle Hily se někteří v tento den uzavřou do sebe. Sama ale na vzpomínkový den nahlíží odlišně.

Traumata, která prožili naši rodiče a prarodiče, se přenášejí do našich genů, říká odborník na holokaust Číst článek

„Já si nemyslím, že je to tak správně, protože když se jen budete koukat na filmy, neuděláte nic pro to, aby se podobná věc neopakovala. Je to jako tehdy ve třicátých letech. Lidé se začali ozývat až potom, co bylo moc pozdě,“ připomíná Hila.

„Všichni jsou smutní den a půl a mluví o tom, ale další den to bude vše jako předtím a nikdo o jejich příbězích nebude mluvit další rok. Občas si říkáme, co budeme dělat, až nám na mobily přijde upozornění ‚zemřel poslední člověk, který přežil holokaust‘. Asi si budeme říkat, že jsme toho pro ně mohli udělat víc, ale neudělali jsme,“ uvažuje Hila.

Do Izraele uprchlo před válkou na Ukrajině 521 lidí, kteří přežili holokaust. V židovském státě jich je celkem celkem asi 147 tisíc. Podle serveru Ynet žije přibližně každý čtvrtý z nich na hranici chudoby. Úřady na ně podle Izraelců jednoduše zapomněly.