Pazderka: Do polské politiky se vrací král Tusk, část opozice už ale chce někoho nového

Bývalý polský premiér Donald Tusk se po šesti letech v čele Evropské rady vrací do polské politiky jako lídr strany Občanská platforma (OP) a hodlá porazit vládnoucí Právo a spravedlnost (PiS). „Je nepsaným králem polské politiky, stejně jako jeho arciprotivník Jarosław Kaczyński. Když počátkem července oznámil, že se vrací, mělo to doslova elektrizující vliv na politickou scénu," popisuje novinář Josef Pazderka. Interview Plus Praha 0:10 14. července 2021

Bývalý zpravodaj České televize v Polsku a nynější šéfredaktor serveru Aktuálně.cz připomíná, že polská politika byla po deset let, a to až do roku 2014, určována soubojem mezi Kaczyńskym a Tuskem, který se nyní vrací.

„Část lidí to nadchlo, protože Tusk je těžká politická váha, ale část lidí to také odrazuje,“ přibližuje.

Část opozičních voličů už totiž chce někoho nového, především pak příznivci Szymona Hołownii, který skončil třetí v loňských prezidentských volbách a nyní buduje svou politickou stranu Polska 2050. Ta byla donedávna nejsilnější opoziční formací, po Tuskově návratu ji ale opět předstihla OP.

Podle Pazderky se od sebe oba subjekty velmi liší. Polska 2050 těží především z charismatu svého lídra a vymezuje se proti opozičnímu a vládnímu establishmentu, akcentuje otázky ekologie a modernizace průmyslu, prorodinnou politiku a distancuje se od církve.

Naproti tomu OP má vybudované struktury a je za ní jasná politická historie. Je ale otázkou, zda spolu obě strany dokáží spolupracovat.

„Hołownia to staví na odmítnutí. Říká, že návrat Tuska je návratem ke starým věcem, k nimž by se Polsko nemělo vracet. Uvidí se, jak se zachová v budoucnu,“ podotýká šéfredaktor serveru Aktuálně.cz.

Rozhodnou sociální témata

Vládní koalice v čele s PiS sice v posledním roce v průzkumech oslabila, stále si ale udržuje velký náskok před opozičními subjekty. Podle Pazderky vsadila na konzervatismus Poláků a regiony, které vláda OP přehlížela.

„Prorodinná politika a 500 zlotých na každé dítě zabraly – ten důraz na sociální témata. Právo a spravedlnost je vnímaná jako konzervativní a pravicová strana, ale je i určitou alternativou sociální demokracie,“ vysvětluje novinář.

Upozorňuje ale i na to, že vládní strana se dnes musí vypořádávat s problémy, díky jejichž kritice se před lety dostala k moci. „Kaczyński nedávno na sjezdu, kde byl potvrzen jako lídr strany, mluvil o nepotismu. Je vidět, že toto pokušení, které doběhlo OP, teď dobíhá i PiS.“

„Souboj Tusk versus Kaczyński se nebude rozhodovat v zahraničně-politických otázkách, jako je vztah k Rusku nebo Bruselu. Dominovat budou domácí a sociální témata,“ uzavírá Josef Pazderka s tím, že záležet bude i na tom, zda se Tuskovi podaří ukázat smířlivější tvář – za poslední měsíc totiž razantně přibylo jeho podporovatelů, ale také odpůrců.

Budou polské volby férové s ohledem na stav veřejnoprávních médií? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.