Za popírání katyňského masakru dostal bývalý místopředseda KSČM Skála osmiměsíční podmínku

Za popírání katyňského masakru v pátek Obvodní soud pro Prahu 7 potrestal bývalého místopředsedu KSČM Josefa Skálu osmiměsíční podmínkou se zkušební dobou na pět let. Dalším dvěma obžalovaným Vladimíru Kapalovi a Juraji Václavíkovi uložil stejné podmíněné tresty. Praha 15:40 3. března 2023

Obžaloba tvrdí, že muži v diskusi zveřejněné na kanálu YouTube zpochybňovali to, že katyňský masakr spáchali Sověti. Všichni tři muži odmítli obvinění, že popírali válečný zločin. Pátační verdikt není pravomocný.

Soudce Tomáš Hübner zdůraznil, že to, co se stalo v Katyni, považuje za prokázanou historickou skutečnost, dokazování u soudu se proto soustředilo na to, co obžalovaní pronesli na záznamu. Podle soudce ale nešlo o diskusi. „To nebyla diskuse, byla to jasná propagandistická exhibice za hranicí zákona,“ konstatoval Hübner. „Nikde na světě by si to nikdo nedovolil, kdyby se jednalo o zločiny Němců, Osvětim, holokaust,“ doplnil.

Debata, které se týká obžaloba, se uskutečnila v létě 2020. Moderoval ji obžalovaný Kapal ze Svobodného rádia a vedle Skály v ní diskutoval také Václavík – amatérský historik a autor knihy, jež podle anotace „odhaluje skutky, život a vládu Josifa Vissarionoviče Stalina, člověka zakydaného hromadou špíny“. Spolu s muži čelí obžalobě i Svobodné rádio jako právnická osoba, soud mu dnes uložil trest uveřejnění rozsudku na 90 dnů.

‚Vše je trošičku jinak‘

Podle uznaných historických faktů vyvraždila polské válečné zajatce v Katyni v roce 1940 sovětská tajná policie NKVD. Kapal ale v pořadu podle obžaloby například uvedl, že „všechno je trošičku jinak, než se nám snaží v současné době namluvit“.

Skála zase řekl, že na vytváření nacistické legendy o NKVD od počátku spolupracovala exilová polská vláda. Exhumaci tisíců těl z hromadných hrobů označil za údajnou. Hovořilo se také o tom, že masové popravy v terénu do hromadných hrobů byla čistě německá metoda. Kapal následně podle státní zástupkyně záznam rozhovoru nahrál na internet.

Soud dnes téměř dvouhodinový záznam debaty přehrál. Podle Skály z něj jasně vyplývá, že válečné zločiny nepopíral. Pouze údajně vybízel k diskusi nad tématy. Doplnil, že každou větu z diskuse může doložit „seriózními zdroji třetích stran“. To, že by popírali genocidium nebo válečné zločiny, odmítli i další obžalovaní.

Obhájci obžalovaných v závěrečných řečech poukazovali zejména na to, že muži nepopírali ani nezpochybňovali samotnou událost, polemizují podle nich pouze s tím, kdo má za masakr odpovědnost. Podle státní zástupkyně naopak byla vina obžalovaných prokázána: upozornila na to, že svobodu projevu je možné zákonem omezit, pokud je zájmem ochrana práv druhých, v tomto případě obětí katyňského masakru.

Skálu přišly k soudu podpořit desítky sympatizantů zejména staršího věku. Asi třicet se jich dostalo do soudní síně, další čekali na výsledek hlavního líčení na chodbě.