Polsko reaguje na kritiku Jourové. Její slova znesnadňují dialogy s komisí, říká mluvčí prezidenta

Mluvčího polského prezidenta Blažeje Spychalského výroky Věry Jourové zaskočily. V rozhovoru pro internetový list wPolityce připomněl nedávnou návštěvu komisařky v Polsku, během níž se polští vládní politici vyslovili pro konstruktivní jednání s Evropskou komisí.Taková slova paní komisařky tento dialog neulehčují, řekl Spychalski.

Jourová kritizovala polskou justici a maďarská média. ‚Jsou to křehké demokracie,‘ prohlásila Číst článek

Mluvčí vládnoucí strany Právo a spravedlnost Radoslaw Fogiel označil názor Jourové, že reforma likviduje justici, za surrealistický. Překvapuje ho, jaká slova o reformě polského soudního systému Jourová jako členka Evropské komise používá, uvádí server wPolityce.pl.

Reakce z Maďarska

V rozhovoru pro Der Spiegel kritizovala Jourová polskou reformu soudnictví a dotkla se i Maďarska. Tam například vytkla, že média píší, co vyhovuje vládě.

Z maďarských představitelů se ke kritice vyjádřila ministryně spravedlnosti Judit Vargaová na svém facebookovém účtu. „Namísto konstruktivního dialogu ve svém rozhovoru zveřejněném v německém týdeníku der Spiegel otevřeně útočí na politiku demokraticky zvolených maďarských a polských vlád,“ píše Vargaová.

Připomíná, že by členové Evropské komise měli s maďarskou vládou jednat ohleduplněji, jinak se nedá mluvit o společných evropských hodnotách.

Pobuřující výroky

Pro německý list Der Spiegel řekla komisařka Jourová výroky mířené na polskou reformu soudnictví a možné ohrožení nezávislosti obou zemí. „Už to není cílený zásah proti jednotlivým černým ovcím, jak ho znají i jiné členské země Evropské unie, ale plošné bombardování. Není to žádná reforma, je to zničení,“ míní.

Dodala, že obě země jsou mladé a křehké demokracie a potřebují aspoň 50 let nerušeného vývoje.

Jourová byla v rozhovoru dotazovaná i na Česko. Tam podle ní ale nedochází k žádnému systematickému útoku na právní stát, a proto to není případ pro ni.