Stíhání korupce je na Ukrajině nastaveno dobře, už to nese ovoce, chválí Jourová po ‚inspekci‘ v Kyjevě

Ukrajina může splnit čtyři zbývající podmínky pro zahájení přístupová jednání už v prosinci. V Kyjevě o tom jednala místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová (ANO). „V zásadě jsem spokojená a přivážím do Bruselu svědectví, že Ukrajina dělá maximum možného. Jedu potvrdit to, co Komise řekla, že by se měly zahájit rozhovory s Ukrajinou. To je prostě správné," shrnuje. Od stálého zpravodaje Kyjev 13:06 28. listopadu 2023

Jedním z hlavních bodů jednání komisařky Věry Jourové byl postup boje proti korupci. „Kvůli tomu jsem přijela,“ zdůraznila. „Když slyším kritiku, že Ukrajina je zkorumpovaná země, od lidí, kteří o tom nic neví, anebo si to domýšlejí z mediálních zpráv, tak jsem chtěla vědět, jak na tom Ukrajinci jsou.“

„Mluvila jsem se šéfy všech zásadních institucí. Mají tady nastavený systém stíhání korupce jak na nejvyšších místech, tak po střední a malé. Je to opravdu propracovaný systém, který už začíná nést ovoce, mají první velké kauzy,“ vyzdvihuje eurokomisařka.

Ukrajina za poslední dobu udělala velký pokrok, shrnuje Jourová.

„Mohla jsem srovnat Ukrajinu v roce 2017 a dnes. Tehdy jsem tu byla a říkala jsem, že je potřeba, aby společnost jako celek odmítla korupci jako něco nenormálního. A že je potřeba přidat na všech možných frontách,“ srovnává eurokomisařka a jmenuje:

„Dnes vidím úplně nový přístup. I ze strany třeba generálního prokurátora jsem slyšela, že mají velmi dobře promyšlený a systémový přístup k tomu, jak vyšetřovat korupci, jak sbírat podklady, jak zvyšovat důvěru lidí ve fungování institucí.“

Prevence i soudy

Podle Věry Jourové není ani tak důležitý počet odhalených korupčních případů jako spíš nastavení celého protikorupčního systému.

„Zaznamenala jsem tři velké kauzy, jedna nebo dvě jsou hned z minulého týdne. Pro mě je měřítko ten systém. Který dokáže nejenom vyšetřovat a přivádět k soudu dobře důkazně vybavené kauzy, ale i ten systém, která odrazuje od korupce. A myslím, že to je dost velká změna a že se tady hodně dělá i na straně prevence,“ oceňuje eurokomisařka.

Komisařka Věra Jourová dodala, že nebyl důvod Ukrajinu nějak obzvlášť kritizovat.

„Kritika ani ne. Padaly všetečné otázky, protože přece jenom v oblasti justice a prokuratury dělám mnoho let, tak jsem se ptala i na vyšetřování trestných činů, když se zločinci schovávají v digitálním prostoru někde mimo Ukrajinu. Ptala jsem se na detaily, jakým způsobem se dostávají k důkazům,“ přibližuje Jourová.

„V zásadě jsem spokojená a přivážím do Bruselu svědectví, že Ukrajina dělá maximum možného. Jedu potvrdit to, co Komise řekla, že by se měly zahájit rozhovory s Ukrajinou. To je prostě správné,“ zdůrazňuje.

Chybí čtyři zákony

Ukrajina ale musí splnit ještě čtyři podmínky: legislativní zakotvení vyšetřování korupce, kontrola deklarací o příjmech veřejných činitelů, zákon o lobbingu a zákon o postavení a právech národnostních menšin.

„Je to v jejich rukou. Dostala jsem informace, že všechny čtyři zákony, které zbývá doplnit, jsou na cestě buď k rychlému schválení, anebo budou podány ještě do 8. prosince, kdy má zasedat Evropská rada, která má rozhodnout,“ ujišťuje eurokomisařka.

Sama si ale není jistá, jestli bude zákon o národnostních menšinách vyhovovat Maďarsku, které brzdí unijní vyjednávání s Ukrajinou i kvůli maďarské menšině, jejíž práva Kyjev údajně nedokázal zaručit.

„Já neumím dlouhodobě předvídat, co řekne Budapešť. Většinou mi to, co odtamtud zazní, nedělá radost. Ale dá se říct, že inspiraci pro zákon o menšinách si vzala Ukrajina v Rumunsku, kde zákon mají a kde funguje, kde jsou s tím Maďaři spokojení.

„Bylo mi vysvětleno přímo od premiéra Denyse Šmihala, že je tam tahle inspirace a že by ten zákon měl uspokojit nejen takzvaně Brusel, ale i Budapešť,“ říká Jourová.

Do protileteckého krytu

Kvůli leteckému poplachu strávila místopředsedkyně Evropské komise Jourová několik chvil také v protileteckém krytu.

„Byli jsme v podzemí. Na mě Kyjev působí jako město, které si zvyklo na nenormální normalitu. Já to obdivuju, jak se s tím tady lidi sžili. Určitě to není místo, kam se má jezdit na dovolenou, jako to teď řekl jeden český politik,“ dodala Jourová.

Na rozdíl od soboty se ale tentokrát ukrajinská metropole nestala terčem ruských dronů nebo raket.