O funkci přišel šéf belgické letištní policie. Jeho odvolání souvisí s vyšetřováním smrti Chovance

Ředitel belgické letištní policie Danny Elst byl nucen odstoupit po dobu vyšetřování smrti Slováka Jozefa Chovance po policejním zákroku na letišti v Charleroi v roce 2018. V inkriminované době Elst na letišti Charleroi sloužil jako policejní důstojník, uvedl v sobotu na svém webu belgický list Le Soir. Na webu zveřejnil i další záběry z Chovancova zatčení po vyvlečení z letadla.

Elst tak následuje šéfa generálního ředitelství správní policie Andrého Desenfantse, druhého nejvýše postaveného policisty v království, který také v reakci na zveřejnění videa se zákrokem policistů proti Chovancovi odstoupil po dobu vyšetřování.

Elstovi podle listu Het Nieuwsblad nařídil odstoupit generální komisař federální policie. Šéf letecké policie byl v oné době službu konajícím důstojníkem a věděl o zatčení. Elst byl přímým podřízeným Desenfantse, který tvrdí, že o zákroku nevěděl. Od pondělka má mít Elst podle novin přidělenu práci v kanceláři.

Chovanec zemřel v únoru 2018 po zákroku policie na letišti v Charleroi, které leží asi 50 kilometrů jižně od Bruselu. Slovák před tím podle policie prolomil letištní bariéru a neoprávněně nastoupil do letadla, kde se choval násilně. Kapitán proto údajně odmítal vzlétnout.

V cele předběžného zadržení si podle dřívějších zpráv Slovák způsobil sebepoškozující zranění a byl převezen do nemocnice, kde později zemřel. Policisté tvrdí, že se muže v cele snažili uklidnit poté, co opakovaně narážel hlavou do dveří cely, až začal krvácet.

Podle videozáznamu ale policisté na Chovancovi více než čtvrthodiny klečeli. Na záběrech je vidět také to, jak jedna z policistek hajluje. Její kolegové se tomu smějí.