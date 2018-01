Jsem nejméně rasistickým člověkem, s jakým jste kdy dělali rozhovor, řekl Trump před novináři

Donald Trump zdůraznil, že není rasista. Řekl to v reakci na dotazy novinářů, kteří se ho ptali na nedávné nelichotivé výroky o Haiti a Africe. Kromě toho na setkání s tiskem Trump komentoval také spory ohledně programu DACA, který chrání před deportací imigranty, kteří do USA přišli už v dětském věku. Uvedl, že je ochoten dosáhnout dohody. Washington 6:17 15. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Americký prezident Donald Trump | Zdroj: Reuters

„Ne, nejsem rasista. Jsem nejméně rasistickým člověkem, s jakým jste kdy dělal rozhovor,“ řekl Trump před novináři.

Do Afričanů a Haiťanů se strefil minulý čtvrtek na schůzce se senátory v Bílém domě, kde jednali o imigračních dohodách.

Trumpova administrativa dlouhodobě bojuje proti imigraci z některých zemí a v uplynulých týdnech se snažila zastavit fungování takzvané dočasné ochrany, která zabraňuje úřadům deportovat některé migranty, kteří už ve Spojených státech žijí, a dává jim čas navíc.

Imigranty raději z Norska

Média později citovala vulgární pasáž, kterou měl Trump na schůzce pronést. Americký prezident se zeptal, proč do Spojených států přicházejí imigranti z Afriky, Haiti a dalších „pr*elí světa“, jak je možné výraz „shithole country“ přeložit, či z kdejakého zapadákova.

Trump k tomu na čtvrteční schůzce také dodal, že místo toho, aby USA dávaly dočasnou ochranu obyvatelům zemí zasažených přírodními katastrofami, válkami a epidemiemi, měly by raději přijímat migranty ze zemí, jako je Norsko.

Jeho slova citovaná médii vyvolala doslova diplomatický skandál. Například velvyslanci 54 afrických zemí zastoupení v OSN Trumpa v pátek vyzvali, aby svůj hanlivý výrok o imigrantech z Haiti a Afriky odvolal a aby se za něj omluvil.

Donald Trump na to reagoval na svém twitteru. Napsal, že jazyk, který použil, sice byl tvrdý, odmítá ale to, že by vyslovil vulgaritu, která se objevila v médiích. V dalším tweetu pak odmítl i to, že by slovně napadl Haiťany.

Žádné potvrzování, žádné popírání

Někteří republikánští senátoři, kteří na schůzce byli - například ministr vnitřní bezpečnosti Spojených států Kirstjen Nielsen řekli, že si na zmíněné výroky nevzpomínají. Jiný republikánský senátor Lindsey Graham ale Trumpova slova nepopřel. Předseda sněmovny reprezentantů Paul Ryan v reakci na to prohlásil, že výroky o imigraci byly velmi nešťastné.

Třeba mluvčí rady pro lidská práva Organizace spojených národů Rupert Colville v reakci na Trumpovy údajné výroky řekl, že pro jeho chování neexistuje žádné jiné slovo než rasismus. Je podle něj nepřístojné, aby prezident země přirovnával celé země ke slušně řečeno dírám světa.

Trump proti programu DACA bojuje dlouhodobě. Jeho administrativa se pokusila program zavedený za bývalého prezidenta Baracka Obamy zrušit. Program, který chrání asi 800 tisíc lidí před deportací, je podle nich protiústavní, zcela zrušen ale zatím není.

Naopak o víkendu začaly americké úřady znovu přijímat žádosti o obnovu povolení pobytu v tomto programu. Federální soudce William Alsup rozhodl, že program musí zůstat v platnosti alespoň do té doby, kdy o něm rozhodují soudy.

Jeho účastníkům by prý jinak hrozila nenapravitelná újma. Trump v neděli novinářům řekl, že je ohledně ochrany imigrantů v rámci programu DACA připravený a schopný dosáhnout dohody.