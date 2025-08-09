‚Jsme jako silná, jednotná pěst‘. Izrael odmítá mezinárodní kritiku plánu na obsazení města Gaza
Izrael důrazně odmítá mezinárodní kritiku svého rozhodnutí obsadit město Gaza. Izraelský ministr obrany Jisrael Kac podle serveru BBC uvedl, že země, které plán odsoudily a pohrozily sankcemi, neoslabí odhodlání Izraele. „Nepřátelé zjistí, že jsme jako silná, jednotná pěst, která je zasáhne velkou silou,“ prohlásil ministr.
Izraelský plán obsadit města Gaza vyvolal kritiku ze strany OSN, Británie, Francie i dalších zemí. Německo na plán reagovalo oznámením, že neschválí žádný další vývoz zbraní, které by Izrael mohl použít při své ofenzivě v Pásmu Gazy.
Český ministr zahraničí Jan Lipavský označil rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu obsadit město Gaza za riskantní krok. Nelze ale podle něj přehlížet skutečnost, že pokračování konfliktu je způsobeno zejména tím, že Pásmo Gazy nadále ovládají teroristé z hnutí Hamás.
Válka v Pásmu Gazy začala 7. října 2023, kdy Izrael zahájil vojenskou ofenzivu v reakci na teroristický útok Hamásu a jeho spojenců, při němž ozbrojenci na jihu Izraele zabili na 1200 lidí a dalších 251 unesli jako rukojmí.
Koncem listopadu 2023 a letos v lednu a v únoru byla velká část rukojmích propuštěna výměnou za palestinské vězně při dvou příměřích. Nyní je v pásmu na 50 rukojmích, z nichž asi jen 20 je stále naživu.
Od začátku války bylo při izraelských útocích v Pásmu Gazy podle údajů tamního ministerstva zdravotnictví zabito více než 61 tisíc Palestinců a dalších více než 151 tisíc bylo zraněno, uvedla palestinská tisková agentura WAFA. OSN tato data podle agentury AFP považuje za spolehlivá. Značná část obyvatelstva v Pásmu Gazy čelí podle mezinárodních organizací podvýživě a hladu.