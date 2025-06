,Jsme připraveni jednat.‘ Aktivisté v čele s Gretou plují do Gazy, navzdory varování Izraele

Loď s aktivisty na palubě, včetně Grety Thunbergové nebo herce Liama Cunninghama známého ze seriálu Hra o trůny, míří s humanitární pomocí do Gazy. Není však jisté, zda se na místo dostane. Izrael, který omezuje přístup na území, už oznámil, že pohyb lodi sleduje a je připravený jednat. Palermo 11:33 5. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Greta Thunberg míří s humanitární lodí do Gazy | Foto: Enriquez/Fotogramma / Zuma Press | Zdroj: Profimedia

Loď s názvem Madleen vyplula z přístavu ze Sicílie tuto neděli. Kromě Thunbergové, Švédky známé především pro její klimatický aktivismus, je na palubě ještě dalších jedenáct lidí, například i francouzská europoslankyně Rima Hassanová palestinskými kořeny.

Pomoc, kterou do Pásma Gazy vezou pod vlajkou solidárního hnutí Freedom Flotilla Coalition, označují za symbolickou. Do oblasti, kde zůstaly asi dva miliony lidí, blokoval Izrael téměř tři měsíce přístup humanitární pomoci. Přestože v květnu již došlo k obnovení, experti varují, že pokud se do oblasti nedostane víc pomoci, existuje riziko hladomoru.

Do cíle by se aktivisté měli dostat v neděli, sami se ale nedomnívají, že k tomu kvůli izraelské kontrole hranic i přilehlých vod dojde.

Ve středu mluvčí izraelské armády Effie Edfrin varoval, že jsou připraveni jednat. „V posledních letech jsme nasbírali zkušenosti a zařídíme se podle toho,“ dodal bez dalších detailů.

Aktivisté obviňují Izrael ze sabotáže už jejich předchozí mise. Na loď, která měla Thunbergovou na podobnou misi vyzvednou na začátku května, zaútočily dva drony. Dosud nebylo prošetřeno, kdo je vyslal.

„Nehledě na to, jak nebezpečná mise to je, není to ani trochu nebezpečné jako ticho celého světa sledujícího živě streamovanou genocidu,“ cituje britský zpravodajské web The Independent Gretu Thunbergovou. „Děláme to, protože nehledě na to, proti čemu stojíme, musíme se dál snažit. V momentě, kdy skončíme, ztratíme naší lidskosti,“ dodala před vyplutím.

I pokud by tato mise nevyšla, aktivisté své snahy nevzdávají. Do Gazy brzy zamíří pochod Global March to Gaza, který odstartuje z Egypta, píše stanice CNN. Do palestinského města Rafah na jihu Pásma Gazy by měl dojít v druhé polovině června. Zde by chtěli aktivisté protestovat. Ani u nich není jisté, zda jim bude přechod hranic povolen.

Loď Madleen s Gretou Thunberg na palubě míří navzdory varování Izraele do Gazy | Foto: Danilo Arnone | Zdroj: Reuters