Jsme schopni bránit každý centimetr území NATO, řekl tajemník. ‚Zastavte válku,‘ vzkázal Putinovi
Země Severoatlantické aliance odsoudily nezodpovědné ruské chování a vyjádřily podporu Polsku, jehož vzdušný prostor v noci narušily ruské drony. Řekl to ve středu generální tajemník NATO Mark Rutte, který za velmi úspěšnou označil reakci spojeneckých sil z několika evropských zemí. Polské a alianční letouny některé z dronů sestřelily. Aliance nyní podrobně hodnotí okolnosti incidentu, dodal Rutte.
„Musíme dokázat, že jsme vždy o krok napřed. Tato noc ukázala, že jsme schopni bránit každý centimetr území NATO, samozřejmě včetně vzdušného prostoru,“ řekl Rutte v krátkém prohlášení pro média.
Pavel: Ruské drony nad polským územím potvrzují stupňující se ruskou agresi. Evropa není v bezpečí
Číst článek
Na akci se podílely polské stíhačky F-16, nizozemské F-35, italské průzkumné letadlo AWACS, alianční tankovací letoun MRTT a německý protivzdušný systém Patriot, uvedl šéf Aliance.
Velvyslanci ve středu o situaci jednali na žádost Polska, které podle čtvrtého článku alianční smlouvy požádalo o konzultaci. Rutte řekl, že NATO nadále bedlivě monitoruje vzdušný prostor u svých východních hranic a je připraveno zasáhnout. „Můj vzkaz (ruskému prezidentu Vladimiru) Putinovi je jasný. Zastavte válku. Přestaňte narušovat alianční vzdušný prostor,“ řekl Rutte s tím, že nešlo o ojedinělou událost.
Aliance podle něho nepoleví v podpoře Ukrajiny, kterou Rusko na Putinův rozkaz napadlo v únoru 2022. Incident také potvrzuje důležitost zvýšení výdajů na obranu a posílení obranných kapacit, na němž se lídři členských zemí shodli na červnovém summitu, dodal Rutte.