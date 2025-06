‚Jsme šťastní, vrazi jsou mrtví.‘ Disidentka tvrdí, že Íránci přivítali smrt prominentů režimu

Poslední čtyři roky mě pronásledují Íránské revoluční gardy, píše íránská disidentka Masíh Alínežádová v článku pro americký server Free Press. „Poslaly agenty, aby mě unesli z New Yorku, kde žiji. Najaly vrahy, aby mě zabili na americké půdě. Dokonce mě sledovaly až do Davosu, odkud mě nakonec museli odvézt z hotelu vrtulníkem. Nebýt ochrany FBI a 21 bezpečných domů, kde jsem v posledních letech bydlela, možná bych už nebyla naživu,“ tvrdí. Svět ve 20 minutách Teherán 18:07 21. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Muž v íránském Teheránu prochází kolem propagandistického plakátu | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

„Íránská islámská republika už přes 40 let podporuje terorismus a potlačuje své odpůrce. Ohrožuje Blízký východ tak, že stojí na pokraji války, a připravuje vlastní lid o důstojnost, příležitosti a mír,“ zdůrazňuje Alínežádová pro server Free Press.

Teď tento režim podle ní pociťuje důsledky svého počínání v maximální míře. Izraelské útoky údajně zabily nejvyšší vojenské představitele – velitele Íránských revolučních gard Hosejna Salámího, otce íránského programu balistických raket Amira Alího Hadžízádeha, a náčelníka generálního štábu armády Mohammada Bagherího.

„Pro mnoho lidí na světě jsou to jen cizí jména, ale pro mne a íránský lid jsou to zrůdy, které tyranizovaly naše rodiny,“ pokračuje disidentka. „Mohou za to, že v Íránu i na celém Blízkém východě trpí miliony lidí. Mezinárodní sankce zadusily ekonomiku a nemocnice neměly ani základní léky, ale velitelé íránských Islámských revolučních gard si žili v luxusu.“

Vrazi jsou zlikvidováni

„Tito velitelé nebránili Írán, ale islamistický režim před vlastním lidem. Pro vlast se obětovali jen chudí, ženy, které si troufly odhalit vlasy, a studenti, které gardy postřílely v ulicích. Proto dnes mnoho Íránců netruchlí a oslavují, i když je čeká nejistota. Dostala jsem z Íránu tisíce videí, na nichž v ulicích tančí mladé ženy a celé rodiny se radují,“ popisuje Alínežádová.

Jedna matka z Teheránu, která byla ve vězení za to, že protestovala proti zavraždění svého dítěte, prý Alínežádové napsala: „Když jsem se dozvěděla, že Salámí je mrtvý, vykřikla jsem radostí, že konečně přišla spravedlnost.“

Jiná žena, které revoluční gardy zastřelily matku za to, že protestovala proti brutální vraždě dvadvacetileté Mahsy Aminiové ve vězení, napsala: „Jsme šťastní, že vrazi našich nejdražších byli zlikvidováni. Válka je riskantní a mohou v ní zahynout i nevinní lidé, ale my víme, komu za to přičíst odpovědnost – islámské republice.“

Tato žena si nad hrobem své matky oholila hlavu a v Íránu se to brzy stalo symbolem odporu, dodává disidentka.

„Po smrti Mahsy Aminiové demonstrovaly a prolévaly krev za lepší budoucnost miliony Íránců. V roce 2022 svět viděl, jak odvážně mladé ženy čelí ozbrojeným vojákům a nemají nic než své vlasy a naději. Toto hnutí režim nepotlačil – žije dál v domácnostech, školách a věznicích po celém Íránu. Odvaha těchto Íránců může znamenat konec islámské republiky.“

Až padne režim

„Svět má teď na vybranou – buď se může soustředit jen na rakety a mapy a považovat současný izraelsko-íránský konflikt za další geopolitický tah na šachovnici. Anebo může vzít na vědomí i příběhy lidí, které se odvíjí pod povrchem. Příběh národa, který vystupuje ze stínu svých věznitelů, příběh lva, který se zvedá,“ píše disidentka.

„Izrael sice zlikvidoval nejvyšší vojenské představitele, ale opravdové vítězství je stále před námi – tedy den, kdy islámská republika padne po tíhou vlastních zločinů a sílou lidu, který se tolik snažila udusit a umlčet,“ pokračuje Alínežádová.

„Islámská republika vybudovala tyranskou říši z krve demonstrantů, disidentů, žen a dětí. Tato říše se teď hroutí. Íránský lid čeká, co přijde, a doufá, že svět se dívá,“ uzavírá íránská disidentka svůj článek pro americký server Free Press.

