‚Jsou tam auta s těly, je to velmi těžké.‘ Na pomoc po záplavách ve Valencii přijelo sto tisíc dobrovolníků

V pátek se podařilo zachránit živou ženu, která strávila v autě v hromadě vraků tři dny se svou mrtvou švagrovou, informovala místní média. Ženu z auta v obci Benetússer u města Valencie zachránili při odstraňování vraků ze silničního podjezdu, když zaslechli volání o pomoc. Žena byla poté okamžitě odvezena do nemocnice.

Záplavy ve Španělsku mají už 211 obětí. Vláda slíbila vyslání dalších 10 000 vojáků do postižených oblastí Číst článek

Jednou z nejhůře postižených obcí je město Paiporta, které má asi 29 000 obyvatel a kde bylo nalezeno po povodních už přes 70 mrtvých. Jeho starostka Maribel Albalatová uvedla, že má obavy, že tento počet ještě poroste.

Podle ní se do některých částí města stále nemohli dostat hasiči s těžkou technikou. „Jsou tam těla, auta s těly, je to velmi těžké,“ uvedla starostka. Podle ní se záchranáři nedostali ani do řady garáží, v nichž také mohou být mrtví.

V městečku Chiva, které rovněž povodně velmi zničily, se v sobotu při odklízecích pracích 19 lidí přiotrávilo v jedné z garáží poté, co se porouchalo vodní čerpadlo. Většina byli dobrovolníci.

Dobrovolníci v zatopeném valencijském předměstí Alfafar odklízejí bahno a snaží se třeba jen s pomocí lan uvolňovat ulice blokované vodou nanesenými auty/vraky. (Vlákno!) ...@iROZHLAScz @Radiozurnal1 @CRoPlus pic.twitter.com/xwuKXZBaeQ — Dominik Tesár (@dominiktesar) November 2, 2024

Valencijská regionální vláda pro neděli z organizačních důvodů omezila na dva tisíce počet nových dobrovolníků, kteří přijíždějí do Valencie. Vyzvala také, aby lidé sami nejezdili pomáhat do nejhůře postižených oblastí a neblokovali tak silnice pro záchranné složky.

I v neděli se navíc na jihovýchodě a východě Španělska očekávají srážky, meteorologická agentura Aemet vyhlásila druhý nejvyšší stupeň varování v částech Valencie, Murcie a Katalánska.

Král i premiér

Do Valencie má v neděli přijet i španělský král Felipe VI. s manželkou Letizií a znovu tam dorazí i španělský premiér Pedro Sánchez. Ten také v sobotu oznámil, že vláda pošle do Valencie dalších pět tisíc vojáků a pět tisíc policistů, což označil za největší operaci ozbrojených sil ve Španělsku v mírovém období. Přidají se tak k už dříve povolaným 2500 vojákům a 4600 policistům.

Úřady ve Valencii čelí kritice za pozdní reakci na povodně. V době varování se už řada toků vylila Číst článek

Lidem postiženým nejhoršími povodněmi ve Španělsku za několik desetiletí pomáhá například i nevládní organizace World Central Kitchen, včetně jejího zakladatele španělsko-amerického šéfkuchaře Josého Andrése. World Central Kitchen letos vařila jídlo i v Pásmu Gazy. Ve Valencii nyní rozváží teplé jídlo a sendviče lidem postiženým záplavami i dobrovolníkům.

Objevily se ale i případy rabování obchodů zničených záplavami. Počet lidí zadržených kvůli tomu už vzrostl na stovku.

Až v sobotu byl obnoven a zatím jen částečně provoz na železnici mezi Valencií a Barcelonou, fungují už také dvě z pěti linek příměstských vlaků do Valencie. Přerušena je stále doprava na šesti desítkách silnic.

Podle valencijské obchodní komory bylo při těchto záplavách poškozeno na 4500 obchodů, z toho odhadem asi 1800 bylo zcela zničeno, uvedla agentura EFE.