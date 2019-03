Prozatimní prezident Guaidó vyzval k pochodu na prezidentský palác v Caracasu. Termín zatím neuvedl

„Půjdeme k Miraflores (prezidentskému paláci) a budeme žádat zpět to, co národu patří,“ prohlásil 35letý politik, který se považuje za prozatímního prezidenta Venezuely. Slíbil, že navštíví co nejvíce venezuelských států. V neděli se konaly manifestace na jeho podporu v různých městech jihoamerické země.

Zoufalí pacienti, hlad a rozvoj šarlatánství. ,Venezuela absurditou připomíná Kafkův Proces,‘ říká filmař Číst článek

V rámci „Operace svoboda“ Guaidó na twitteru vyzval obyvatelstvo, aby se organizovalo ve výborech. Opoziční vůdce tak doufá, že jeho několik týdnů trvající mocenský souboj s prezidentem Nicolásem Madurem se dá opět do pohybu, napsala agentura DPA.

Guaidó se nechal 23. ledna prohlásit prozatímním prezidentem. Maduro je podle něj hlavou státu neoprávněně, protože jeho loňské znovuzvolení neodpovídalo demokratickým standardům.

Venezuela je kromě toho v hluboké ekonomické krizi a autoritářská vláda odmítá humanitární pomoc, kterou označuje za americkou intervenci.