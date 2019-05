Spiknutí za účelem získání tajných informací. USA obvinily Assange ze sedmnácti trestných činů

Minulý měsíc byl Assange obviněn ze spiknutí s bývalou analytičkou zpravodajských služeb Chelsea Manningovou, píše BBC. Ta jako vojín Bradley Manning poskytla serveru WikiLeaks americké tajné armádní a diplomatické dokumenty. Propuštěna byla 10. května.

Nová obvinění jsou podle agentury AP mnohem závažnější než ta, která Spojené státy vznesly vůči Assangeovi minulý měsíc, kdy byl zatčen na ekvádorské ambasádě v Londýně.

Assange je momentálně uvězněn ve Velké Británii za porušení podmínek kauce. USA žádají o jeho vydání.

Julian Assange už od konce 80. let minulého století působil jako hacker v různých skupinách, které se nabourávaly do databází nadnárodních firem či státních institucí, australských či amerických. V souvislosti s tím byl v polovině 90. let obviněn z několika trestných činů, nakonec vyvázl s pokutou.

Světový věhlas získal díky serveru WikiLeaks, u jehož zrodu stál v roce 2006. Tento projekt se od začátku zaměřoval na zveřejňování tajných vládních dokumentů. Velký rozruch způsobil v roce 2010, kdy zpřístupnil tajné americké dokumenty o válce v Iráku či v Afghánistánu.