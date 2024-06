Assange odletěl do Austrálie. Splnil dohodu s USA a výměnou za svobodu se přiznal ke špionáži

Julian Assange, zakladatel serveru WikiLeaks a nepřítel v očích amerického ministerstva obrany, je opět svobodný člověk. Podle dohody se Spojenými státy se přiznal k ilegálnímu získání a zveřejnění tajných informací, čímž skončily dlouholeté snahy USA dostat ho před soud. Americké ministerstvo spravedlnosti už netrvá na jeho potrestání. Z amerického souostroví Severní Mariány se Assange může vrátit domů do Austrálie. Od stálého zpravodaje Saipan 7:48 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julina Assange dorazil k soudu v Saipanu, americkém zámořském území | Foto: Kim Hong-Ji | Zdroj: Reuters

Julian Assange strávil posledních pět let v přísně střeženém vězení ve Velké Británii ve vydávací vazbě. Jeho advokáti se totiž všemožně snažili zabránit extradici do Spojených států. Hrozilo by mu přes 100 let vězení za vyzrazení tajných informací ministerstva obrany i zahraničí, de facto doživotí.

Už před uvězněním v Británii strávil Assange několik let v azylu na ekvádorské ambasádě v Londýně. Trest odnětí svobody si prakticky tedy odpykal, ale deset let místo sta. Ministerstvo spravedlnosti potřebovalo především jeho přiznání, že udělal něco špatného a zločinného, když veřejnosti předložil informace, které získal například z vládních počítačů.

Zveřejněné informace

Informace, které Assange zveřejnil, byly pro USA nepříjemné. Ukázal tím mimo jiné na špatné zabezpečení citlivých informací ministerstva obrany a americké diplomacie.

Zveřejnil například seznamy místních spolupracovníků s americkou okupační správou v Iráku a Afghánistánu. Což tyto lidi velmi ohrozilo, protože jejich krajané, v Afghánistánu i hnutí Tálibán se dozvěděli, že spolupracovali s Američany.

Zveřejnil také čtvrt milionu diplomatických depeší s tajným obsahem nebo e-maily volebního štábu demokratické prezidentské kandidátky Hillary Clintonové, která pak prohrála volby v roce 2016 s Donaldem Trumpem.

Na web dal i video ze zásahu amerického vrtulníku Apache v Iráku v roce 2007 v Bagdádu, kde posádka postřílela jedenáct civilistů, včetně dvou zpravodajů agentury Reuters. Což byly všechno nepříjemné informace, za které si podle americké justice zasloužil být ve vězení.

Návrat do Austrálie

Assange nyní může nejbližším letadlem odcestovat z Mariánských ostrovů do australské Canberry.

O jeho vydání se nesnažily pouze USA, ale také Švédsko, kde byl stíhán pro podezření ze spáchání sexuálních trestních činů. I zdejší prokuratura se ale rozhodla netrvat na stíhání, protože od údajných skutků už uplynula velmi dlouhá doba.

V Austrálii se už na Juliana Assange těší manželka Stella, která se ale také vyjádřila, že se budou snažit o jeho úplné osvobození, protože publikování informací z ministerstva obrany bylo ve veřejném zájmu. Tvrdí, že to přináší nebezpečný precedens pro novináře, kteří by se mohli bát trestu vlády za zveřejnění informací o jejích přešlapech.

Propuštění Assange přivítal i australský premiér Anthony Albanese. Řekl, že bez ohledu na to, jaký může mít kdo názor na činnost WikiLeaks, tak případ se táhl už moc dlouho a dalším vězněním Assange by se už nic nezískalo.