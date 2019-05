Assange byl odsouzen k 50 týdnům vězení. Zakladatel WikiLeaks podle soudu porušil podmínky kauce

Londýnský soud ve středu odsoudil zakladatele WikiLeaks Juliana Assange k 50 týdnům vězení za porušení podmínek kauce. Assange se před spravedlností ukrýval sedm let na ekvádorské ambasádě v Londýně. Policie ho zatkla 11. dubna poté, co mu Ekvádor odebral diplomatický azyl. Londýn 13:07 1. 5. 2019 (Aktualizováno: 13:29 1. 5. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Assange byl v Londýně odsouzen k 50 měsícům vězení. | Foto: Victoria Jones | Zdroj: ČTK/AP

V dopise, který ve středu soudu přečetl Assangeův právník Mark Summers se píše, že se Assange „potýkal se složitými okolnostmi“. Zároveň se podle BBC omluvil těm, kteří by si mohli „myslet, že je znevažoval.“

„Dělal jsem to, co jsem si myslel, že bylo nejlepší, nebo možná, že to byla jediná věc, kterou jsem mohl udělat,“ uvedl.

Podle Summerse se Assange v roce 2012 velmi obával, že bude ze Švédska vydán do USA, kde by byl umístěn do věznice Guantanámo.

Zakladatel WikiLeaks nyní čelí také obžalobě v USA, kde jej viní ze spiknutí, za které mu hrozí až pět let vězení.

Assange se na ambasádu uchýlil v roce 2012, aby se vyhnul vydání do Švédska. Tam byl obviněn ze znásilnění a sexuálního obtěžování, což ale odmítl. Letos v dubnu ho však policie zatkla na základě žádosti o vydání do Spojených států a kvůli porušení podmínek kauce v souvislosti se švédskou kauzou. Švédsko Assangeův případ předloni odložilo.