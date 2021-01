Assange zůstane v britské vazbě. Londýnský soud zamítl jeho žádost o propuštění na kauci

Zakladatel portálu WikiLeaks Julian Assange zůstane ve vazbě v Británii. Žádost o jeho propuštění na kauci ve středu zamítl londýnský soud. Informovala o tom agentura Reuters. USA viní 49letého Australana ze špionáže a nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Podle soudkyně by se Assange po propuštění mohl pokusit o útěk a nedostavit se k soudu. Aktualizováno Londýn 12:55 6. 1. 2021 (Aktualizováno: 13:06 6. 1. 2021) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Assange ve středu dorazil k soudu v Londýně. | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

Soudkyně Vanessa Baraitserová rozhodnutí odůvodnila tím, že by se Assange mohl po propuštění na kauci pokusit o útěk. Odkazovala tak na Assangeův dřívější pobyt na ekvádorském velvyslanectví v Londýně, kam se ukryl v roce 2012 po podobném propuštění. Zabránil tak svému vydání do Švédska, kde se měl údajně dopustit znásilnění. Na ambasádě Assange pobýval sedm let.

„Jsem přesvědčená, že pokud by byl pan Assange dnes propuštěn, nepodrobil by se následnému soudnímu procesu,“ uvedla soudkyně podle agentury Reuters.

V pondělí britský soud odmítl vydání Assange do Spojených států. Rozhodnutí zdůvodnil tím, že by se v americkém vězení mohl pokusit o sebevraždu. Americká vláda oznámila, že se hodlá proti tomuto verdiktu odvolat, Mexiko nabídlo Assangeovi politický azyl.

Server WikiLeaks na sebe strhl pozornost médií z celého světa v roce 2010, když publikoval tajné video americké armády zachycující letecký útok v Bagdádu z roku 2007, který zabil desítku lidí včetně dvou reportérů agentury Reuters.

Server poté mimo jiné zveřejnil množství tajných zpráv, převážně polních hlášení amerických vojáků z let 2004 až 2009, a tajných amerických diplomatických depeší.

Americká justice žaluje Juliana Assange ze dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Hrozí mu až 175 let vězení.