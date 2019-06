Britská vláda souhlasí s vydáním Juliana Assange do Spojených států. Rozhodne soud

Britský ministr vnitra Sajid Javid podepsal formální souhlas s vydáním zakladatele portálu WikiLeaks Juliana Assange do Spojených států. Řekl to ve čtvrtek v rozhovoru s rozhlasovou stanicí BBC. Zda ho Británie ale skutečně do USA vydá, rozhodne až soud. Další slyšení ve vydávacím řízení s Assangem je plánováno na pátek, rozhodnutí podle agentury DPA ale ještě není možné očekávat. Londýn 12:45 13. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministerstvo spravedlnosti potvrdilo, že Assange byl zatčen na základě dohody o vydávání | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

„Před soudem bude zítra žádost USA o vydání, ale včera jsem podepsal vydávací příkaz, ověřil jsem ho a to zítra půjde před soud,“ citoval ze čtvrtečního Javidova prohlášení Gizmodo. „Rozhodnutí je plně na soudech.“

V úterý britské úřady oficiálně potvrdily, že z USA žádost o vydání Assange Spojené království dostalo. Pokud by byl do USA vydán a uznán tam vinným z ohrožení národní bezpečnosti, hrozí mu, že stráví zbytek života za mřížemi.

Britská policie zatkla sedmačtyřicetiletého Australana v dubnu na ekvádorské ambasádě v Londýně poté, co mu vláda jihoamerické země zrušila azyl. USA jej nejprve obvinily z průniku do počítačů ministerstva obrany, za což mu hrozilo maximálně pět let vězení.

V květnu Washington obvinění rozšířil o další téměř dvě desítky trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů, kterým Assange údajně ohrozil americkou bezpečnost.

Za účelem získání informací se Assange podle americké prokuratury spikl s bývalým specialistou vojenské tajné služby Bradleym Manningem, který mu pomohl získat tajné dokumenty týkající se válek v Iráku a Afghánistánu.

O vydání Australana usiluje také Švédsko, kde čelí obvinění ze znásilnění. Assange jej odmítá a označuje za zástěrku ve snaze dostat jej do USA.