V Londýně začíná ostře sledovaný soud, rozhodne se o vydání zakladatele WikiLeaks Assange do USA

Vydá Velká Británie Juliana Assange do Spojených států? O tom v pondělí začíná jednat soud v Londýně. Assangeův server WikiLeaks zveřejňuje tajné vládní dokumenty a další citlivá data. Mimo jiné o americké diplomacii, válkách v Iráku a Afghánistánu nebo zákulisí americké politiky. Za to hrozí Assangovi přísný trest. Od zpravodaje z místa Londýn 8:51 24. února 2020

„Z hlediska lidských práv i z pohledu obecného práva nesmí být Julian Assange do Spojených států vydán. Všichni máme ještě v paměti slova zástupců americké vlády, kteří mluvili o tom, že by měl být pověšen. Pro nás je to zcela klíčový signál. Můžeme věřit, že se mu dostane spravedlivé soudu? Není náhodou rozsudek hotov už teď?“ ptá se v rozhovoru pro Radiožurnál právník Christophe Marchand, který Juliana Assange dlouhodobě zastupuje.

V Londýně začíná ostře sledovaný soud, rozhodne o vydání zakladatele Wikileaks Juliana Assange do Spojených států. Natáčel Jaromír Marek

Národností je Francouz. Informaci agentury AP, že se Assangovi obhájci snaží pro svého klienta vyjednat azyl právě ve Francii, Marchand nekomentuje. Něco málo prozrazuje současný šéf WikiLeaks Kristinn Hrafnsson: „Musíme tlačit na politiky. Protože toto je politický proces,“ říká pro Radiožurnál.

Americká justice žaluje Juliana Assange z dvou desítek trestných činů včetně nezákonného zveřejnění tajných dokumentů. Hrozí mu až 175 let vězení. Právě ve strachu z vydání do Spojených států se Assange od června 2012 skrýval sedm let na ekvádorském velvyslanectví v Londýně.

„Obáváme se, že pokud Assange vstoupí jen jednou nohou na americkou půdu, stráví zbytek života ve vězení. Americe nejde o spravedlnost, tady se jedná o pomstu. Chce ukázat celému světu, že pokud někdo další zveřejní nežádoucí informace, bude tvrdě potrestán,“ tvrdí Marchand.

Podle právníka se v případě Juliana Assange jedná o modelový případ, o varování pro všechny ostatní.

„O co vlastně jde? O nic víc, než zveřejnění informací, tajných informací. Všechna ta obvinění mají jen zastrašit lidi ve WikiLeaks, jejich právníky, veřejnost. Má to být i varování pro novináře, je to prostě experiment. Temný experiment, který má otestovat, jak společnost a demokracie zareagují,“ soudí Assangeův právník.

S jeho výkladem souhlasí i Hrafnsson: „Nepochybně se v tomto případě hraje o svobodu slova. Nejde zdaleka jen o případ Juliana Assange, ale o budoucnost svobody a slova a žurnalistiky.“

Psychické mučení

Způsob, jakým úřady s Julianem Assangem nakládají, označilo na 120 lékařů a psychologů v otevřeném dopise za „psychického mučení“. Nejprve dlouhodobý pobyt na ekvádorské ambasádě v Londýně, potom věznění v přísně střežené káznici Belmarsh. Tu neopouštěl ani na slyšení před hlavním procesem.

Pokud by Assange v cele zemřel, mohlo by se podle signatářů dopisu říci, že byl „umučen k smrti“. O Assangovu schopnost fyzicky i psychicky se připravovat na obhajobu má starost i 130 německých politiků a veřejně známých osobností v čele s bývalým spolkovým ministrem zahraničí Sigmarem Gabrielem.

„Sám Assange mluví o psychickém mučení. Na ambasádě jsem jej jako právník několikrát navštívil. Jednali jsme pět šest hodin a první, co jsem po skončení schůzky udělal, bylo, že jsem se před domem nadechl čerstvého vzduchu. Julian tu možnost neměl dlouhých sedm let. Je to mučení? Přinejmenším můžeme mluvit o nelidském a nedůstojném životě,“ soudí Marchand.

O vydání Juliana Assange do Spojených států se zřejmě nerozhodne dříve než v červnu.