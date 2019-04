Apoštol radikální otevřenosti, nebo ‚užitečný idiot‘? Petr Koubský rozplétá působení Juliana Assange

Zakladatel WikiLeaks Julian Assange je v britské policejní vazbě a čelí žádosti o vydání do USA. Ty ho viní ze spiknutí za účelem získání tajných vládních informací. Assange to odmítá a hájí se právem na svobodu slova. Je to apoštol radikální otevřenosti, nebo užitečný idiot, který s pomocí ukradených dat prosazuje vlastní politické cíle a nahrává tak nepřátelům Západu, jako je Rusko? Odpovídá se redaktor Deníku N a odborník na informační technologie Petr Koubský.