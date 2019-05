Švédsko znovu otevře kauzu zakladatele WikiLeaks. Julian Assange je čelí obvinění ze dvou znásilnění

Švédsko znovu zahájí předběžné vyšetřování Juliana Assange. Oznámilo to státní zastupitelství ve Stockholmu. Zakladatel portálu WikiLeaks je v zemi obviněn ze dvou znásilnění. Assange je od dubna v britském vězení potom, co se sedm let ukrýval na ekvádorské ambasádě v Londýně.

