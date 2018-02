Zatykač na Assange dál platí, rozhodl britský soud. Zakladatel WikiLeaks zůstává na ambasádě

Britský soud se v úterý rozhodl zachovat v platnosti zatykač na Juliana Assange. Zakladatel serveru WikiLeaks už téměř šest let pobývá na ekvádorské ambasádě v Londýně. O zatykači vydaném v roce 2012 rozhodl soud už podruhé. Poprvé tak učinil před týdnem. V úterý dodal, že zatykač není v rozporu s veřejným zájmem. Londýn 15:53 13. 2. 2018 (Aktualizováno: 17:09 13. 2. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Julian Assange na archivním snímku ze srpna 2014 | Foto: Reuters

„Po zvážení faktorů pro a proti považuji zatčení za přiměřenou odpověď, i když pan Assange si sám omezil svou svobodu na několik let," uvedla soudkyně Emma Arbuthnotová ve svém rozhodnutí.



Dodala, že lidé, kteří jsou v zemi v různých kauzách obžalováni nebo jim hrozí vydání, chodí před soud, aby čelili následkům svých rozhodnutí. „Měl by mít odvahu tak rovněž učinit," dodala podle agentury Reuters soudkyně na Assangeovu adresu.

Britský zatykač ztratil podle Assangeových právníků význam, neboť byl vydán v souvislosti se stíháním ve Švédsku, kde zakladatel WikiLeaks čelil obvinění ze znásilnění. Švédská prokuratura ale loni v květnu předběžné vyšetřování zastavila, a podle právníků by tak měla zrušit zatykač i Británie.

Britský zatykač na Assange platí, rozhodl soud. Zakladatel WikiLeaks zůstává na ambasádě Číst článek

Britská prokuratura s tím ale nesouhlasila. Podle ní by neměl být Assange odměněn za to, že švédské vyšetřování přečkal v úkrytu na ekvádorském velvyslanectví.

Stockholm se totiž rozhodl vyšetřování zastavit s odůvodněním, že není reálná šance dostat Assange k výslechu do Švédska.

Státní zástupkyně loni zároveň uvedla, že vyšetřování by mohlo být obnoveno, pokud by se zakladatel WikiLeaks vydal do Švédska do roku 2020. Tehdy bude čin, ze kterého byl viněn, promlčen.

Britské úřady zatykač vydaly v roce 2012, když se Assange nedostavil k jednání ohledně vydání své osoby švédské justici. Ve Švédsku zakladatel WikiLeaks čelil obvinění ze znásilnění.

Assange se vydání brání z obav, že by byl předán Spojeným státům v souvislosti se zveřejněním amerických tajných diplomatických dokumentů na platformě WikiLeaks, která se díky tomu dostala do širšího celosvětového povědomí. Britské úřady neprozradily, zda vůbec USA o Assangeovo vydání usilují.