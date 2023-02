Nekonečná péče o jizvy. Malá Julie, kterou zachránili čeští zdravotníci, žije na západě Ukrajny

Půl roku je zpátky na Ukrajině dvouletá Julie, kterou před smrtí zachránili lékaři Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze.

Dívenka se opařila na 60 procentech těla a v březnu loňského roku ji v mimořádně těžkém stavu transportovali čeští záchranáři v projektu MEDEVAC ze Lvova do Prahy.

Podle přednosty Kliniky popáleninové medicíny Roberta Zajíčka šlo o nejtěžší transport v Česku a šance na přežití malé pacientky nebyly velké.

Přesto dnes Julie žije s rodiči a sestrou Viktorií v malé vesnici Čajkoviči na západní Ukrajině. Od zpravodaje z místa Lvov 16:55 19. února 2023 Karyna se svou dcerou Julií. Jizvy po opaření jsou dodnes patrné | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Na rozbláceném dvorku stojí v gumových papučích mladá žena, plaše se usmívá a otevírá rezavou branku. Za domkem natahují krky zvědavé slepice a pozornost na sebe snaží strhnout hodně hlasitý kohout.

Dvacetiletá Karyn Olenič otevírá dveře, zouvá boty a vstupuju do malé prosté kuchyně. Dvouletá Julie a o rok starší Viktorie se okamžitě vrhají na matku a mladší začíná plakat. Karyn se ji snaží utišit, ale marně. Julie ji zaboří hlavu do vlasů a zůstává vidět pouze pravá tvář s červenou jizvou.

Na západní Ukrajinu doléhá válka tím, že energetici vypínají dodávky proudu. Ve vesnici není obecní vodovod, Oleničovi nemají ani studnu a pro vodu chodí na ulici. Vaří na plynu z plynových lahví.

Matka Julie, Karyn Olenič v kuchyni | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Takhle ohřívala Karyn vodu i vloni v březnu. „Malá přišla ke sporáku, ani jsem se nestihla otočit a strhla na sebe celý hrnec. Deset litrů horké vody,“ vzpomíná mladá žena na osudný okamžik.

Transport do Čech

Julii dovezli do popáleninového centra ve Lvově, kde ležela čtyři dny a její stav se zhoršoval. Jeden z lékařů pracoval v Česku, a proto poslal přednostovi Robertu Zajíčkovi fotku s dotazem, jestli by neporadil, co dál.

„Bylo jasné, že v těch válečných podmínkách nemá šanci. Podařilo se nám ale zázrak, zorganizovali jsme transport, který trval šestnáct hodin. Včetně přeložení pacienta v mrazu na hranici do jiné sanitky. Poslali jsme tam i našeho dětského anesteziologa, který ji v letadle stabilizoval,“ vysvětluje Zajíček. Následovala série náročných operací, rehabilitace a na podzim návrat na Ukrajinu.

Julii už rány nebolí, postupně začala chodit, ovšem ještě mnoho let se musí vyhýbat slunci a jizvy neustále ošetřovat. „Pro krémy jezdíme do Lvova a platíme je. To není jako v Česku, kde takové léky hradí pojišťovna,“ říká Karyn a přebírá zásilku speciálních krémů Alhydran, které Julii daroval český distributor. „Takové léky vůbec na Ukrajině nemáme,“ vysvětluje mladá matka jednu z mnoha komplikací při ošetřování jizev.

Karyn byla po celou dobu léčby a rehabilitace společně s Julií a ani na okamžik ji nenapadlo, že by v Česku zůstala a požádala o ochranu jako uprchlík. „Mám tu druhou dceru, manžela, rodinu, dům a jenom jsem se těšila, až se Julie uzdraví a pojedeme domů.“

Julie v náručí tety. Na cizí se nechce příliš dívat | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas