Junta i rebelové vědí, kde nebojovat. Mapu bojů v Myanmaru ovlivňuje Čína chránící své investice

Zatímco před rokem vedla myanmarská vojenská junta s odbojovými skupinami tvrdé boje o město Lashio, koncem dubna nad ním získala kontrolu bez jediného výstřelu. Odboj se stáhl na nátlak Číny, která vystupuje v pozici vyjednavače. Myanmarská aktivistka v exilu Nyein Chan May ale pro iROZHLAS.cz uvádí, že cílem Pekingu není ukončení bojů, ale ochrana vlastních investic v zemi. Lashio/Peking 7:00 27. června 2025

V loňských bojích o město Lashio v severní části země čelili rebelští bojovníci leteckým útokům a ostřelování nařízenému vládnoucí vojenskou juntou. Přes 500 rebelů to stálo život, odboj ale nakonec kontrolu nad městem získal. Za víc než čtyři roky, před kterými pučisté svrhli myanmarskou vládu, šlo o jednu z největších výher sil vystupujících proti vojenskému vedení země.

V následujících osmi měsících rebelové obnovovali běžný chod města, zaměřili se na zdravotnictví a opět dávali práci lékařům, kteří před juntou utekli, uvádí americký deník New York Times.

Koncem letošního dubna ale město v tichosti opustili. Následně do něj přijel vojenský konvoj junty mávající národními vlajkami. Některá auta na sobě měla čínsky napsané slovo „mediátor“. Není zřejmé, zda Peking rebelům něco výměnou za jejich odchod z oblasti slíbil, New York Times ale popisují, že mezi „donucovacími prostředky“ bylo přerušení přívodu energií, internetu a zboží do města a také zatčení jednoho z velitelů skupiny.

„Čína v současnosti vnímá vojenský režim jako jedinou sílu, která dokáže ovládat zemi,“ uvádí pro iROZHLAS.cz myanmarská aktivistka Nyein Chan May z asociace German Solidarity Myanmar, která žije v exilu. Hlavním zájmem Číny ale podle ní není docílit míru.

„Chtějí ochraňovat své ekonomické zájmy,“ uvedla v Bratislavě, kam přijela na konferenci CEEasia Forum pořádanou think-tankem CEIAS. Své zájmy má Čína v plynovodech a ropovodech, které územím prochází, dále také v tamních částech infrastrukturního projektu Pás a stezka nebo v dolech, kde se těží strategické kovy vzácných zemin. Vše vyjmenované dosahuje celkové hodnoty několika miliard dolarů.

Čína mluví s oběma stranami

Peking proto nejedná pouze s juntou, ale mluví s oběma stranami. „Jde o veřejné tajemství. Ozbrojené skupiny v Myanmaru mají neformální vztahy s Čínou. Pokud udělají jakýkoliv vojenský útok, můžeme předpokládat, že o tom s Čínou mluvili,“ líčí Nyein Chan May, na kterou junta vystavila kvůli veřejné kritice zatykač. Do země se proto zatím vrátit nemůže, je ale v neustálém kontaktu s lidmi, kteří na místě zůstávají.

Myanmarská aktivistka v exilu Nyein Chan May | Foto: Jana Václavíková | Zdroj: Český rozhlas

Propojení s Pekingem potvrdil i Tar Pan Hla, vůdce jedné z opozičních skupin. „Varovali nás, abychom se nezapojovali do bitev u čínsko-maynmarské hranice nebo blízko plynovodů. Konkrétně řekli ne bojům, které by se odehrávaly kdekoliv, kde mají své zájmy,“ citují ho New York Times.

Čína se nařčením brání s tím, že do vnitropolitických záležitostí Myanmaru nezasahuje. Její složky podle prezidenta Si Ťin-pchinga pouze podnikají kroky k „zajištění bezpečnosti čínských občanů, institucí a projektů v Myanmaru“, uvedl v květnu.

Projevuje se to například tak, že Čína dodává juntě letadla a drony, píše americký deník. V bojích podle odhadů Úřadu vysokého komisaře OSN pro lidská práva zemřelo do konce roku 2024 minimálně 6231 civilistů.

Nejistá budoucnost

Rebelové se přesto stále drží a v současnosti ovládají přibližně polovinu území Myanmaru. Běžní občané země stojí na jejich straně a i po čtyřech letech bojů se odmítají vojenskému režimu podvolit. „Veřejné mínění jasně nepodporuje juntu,“ říká Nyein Chan May s tím, že se přidávají i učitelé nebo lékaři, jen aby nemuseli sloužit režimu. „Přežívají bez práce, skrývají se v džungli nebo v jiných zemích bez potřebných dokumentů,“ popisuje.

„Lidé jsou velmi odolní a neuvěřitelně odvážní, takže juntě oponují. Myslím, že v budoucnosti uvidíme v zemi demokracii, máme demokratickou budoucnost a demokratické vůdce. To je náš cíl,“ vysvětluje.

Brzy k tomu ale pravděpodobně nedojde. Rebelové nejsou natolik silní, aby dokázali vývoj v zemi zvrátit plně na svou stranu, podle aktivistky by pravděpodobně nevyhráli, ani pokud by juntu nepodporovala Čína. „Nemají žádnou velkou podporu ze zahraničí, mají velmi omezené zdroje a čelí silným represím,“ shrnuje problémy odboje.

Nadějně zatím nevidí ani možnost vyjednávání o míru. „Aktivisté uvnitř i mimo zemi opakují, že nemůžeme mluvit s juntou, aniž by ona neudělala minimum a nezastavila letecké útoky. Na mezinárodním poli se volá po ukončení násilí na obou stranách, ale letecké útoky nepřichází z obou stran. Jsou jednostranné. Nemůžeme mluvit s někým, kdo na nás míří zbraní,“ uzavírá.