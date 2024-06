VIDEO: ‚Necítím k němu nenávist.‘ Fico v prvním vyjádření po útoku označil střelce za aktivistu opozice

Slovenský premiér Robert Fico v prvním veřejném vyjádření od pokusu o atentát na něj z poloviny května řekl, že vůči útočníkovi necítí nenávist. Střelce ale zároveň označil za aktivistu slovenské opozice a uvedl, že prý nemá důvod věřit, že se jednalo o útok „osamělého pomatence“. Řekl, že do práce by se mohl vrátit na přelomu června a července. Aktualizováno Bratislava 17:41 5. 6. 2024 (Aktualizováno: 18:04 5. 6. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Značnou část svého vyjádření v nahrávce, zveřejněné na sociální síti, Fico věnoval kritice opozičních stran. Proslov zveřejnil jen několik hodin před koncem slovenské kampaně před volbami do Evropského parlamentu, které budou v zemi v sobotu.

„Odpouštím mu a ať si to, co učinil a proč tak učinil, vypořádá on sám ve své hlavě. Nakonec je evidentní, že byl jen poslem zla a politické nenávisti, kterou politicky neúspěšná a frustrovaná opozice rozvinula na Slovensku do nezvládnutelných rozměrů,“ řekl Fico o atentátníkovi

Tím je podle slovenských médií 71letý spisovatel a aktivista Juraj C. Střelec je stíhán vazebně a za pokus úkladnou vraždu mu hrozí vězení na 25 let nebo na doživotí.

Fico v nahrávce blíže nekomentoval zranění, které mu způsobil atentátník poté, co čtyřnásobný ministerský předseda po výjezdním zasedání vlády přišel pozdravit lidi na náměstí v Handlové.

Podle dostupných informací Fico při útoku utrpěl pětinásobný průstřel tenkého střeva a měl zraněnou také ruku a nohu. Premiér potvrdil, že o něj ambulantně pečuje jedna z bratislavských nemocnic. Do domácí péče byl z fakultní nemocnice v Banské Bystrici propuštěn minulý týden.