‚K vítězství není nikdo kvalifikovanější než já,‘ hájí se Biden. Z prezidentského klání odmítá odstoupit

Americký prezident Joe Biden se v pátek v rozhovoru se stanicí ABC prohlásil za nejkvalifikovanějšího kandidáta do nadcházejících prezidentských voleb, ve kterých stane proti exprezidentu Donaldu Trumpovi. Jedenaosmdesátiletý lídr Spojených států se v očekávaném interview snažil voličům po neúspěšné červnové televizní debatě s Trumpem ukázat, že zvládne další volební období, opakovaně ale odmítl nezávislé lékařské vyšetření. Washington 7:09 6. července 2024

Biden mimo jiné uvedl, že při duelu s Trumpem, kterého označil za patologického lháře, byl nemocný.

„Bylo mi špatně. Opravdu jsem se necítil dobře,“ řekl Biden v úryvku z rozhovoru s moderátorem Georgem Stephanopoulosem, který rozhovor stáčel zejména k zdravotnímu stavu prezidenta. Biden dodal, že byl při debatě s Trumpem vyčerpaný a nachlazený a podcenil přípravu.

Už ani dolar, dokud Biden nevzdá kandidatury, vzkázala demokratům Disneyova dědička Číst článek

Biden měl během debaty 27. června potíže mluvit srozumitelně a působil zmateně a bez energie. V krátkém úryvku z interview uvedl, že za špatný výkon „nemůže nikdo jiný“, než on sám. Na Stephanopoulosovu otázku, zda se pak na debatu zpětně díval, odpověděl neurčité „nemyslím si“.

„Kognitivní schopnosti testuji každý den,“ řekl Biden moderátorovi ABC, který se během 22minutového interview opakovaně ptal, zda se prezident nechá nezávisle otestovat, aby prokázal, že je schopný další čtyři roky vést zemi. Odmítl, že by od kampaně v roce 2020 zeslábl a uvedl, že je „stále v dobré kondici“ a pod dohledem osobních lékařů.

„K vítězství v těchto volbách není nikdo kvalifikovanější než já,“ uvedl Biden v reakci na vnitrostranickou frustraci i několika hlasech demokratů volajících po jeho odstoupení z voleb.

Biden už v pátek na předvolebním mítinku ve státě Wisconsin podporovatelům řekl, že navzdory spekulacím a pochybám o své mentální a fyzické kondici nehodlá odstoupit z volebního klání o Bílý dům.

V rozhovoru pro ABC nakonec Biden předvedl lepší výkon, než na pódiu při debatě s Trumpem, píše agentura AP, podle které šlo pozorovat i záblesky síly, když prezident hovořil o svých zásluhách nebo se slovně trefoval do svého soupeře.

Tlak na Bidena po předvolební debatě roste. Po odstoupení začínají volat další sponzoři demokratů Číst článek

Laťka po celostátně vysílané debatě však vězela proklatě nízko, podotýká AP s tím, že ani při interview se Stephanopoulosem se Biden nevyvaroval občasných dlouhých pauz či zkomolených slov.

Na opakované otázky ohledně možného odstoupení z voleb, které se budou v USA konat na podzim, Biden odpovídal jasně – taková možnost podle něj neexistuje. Zvážil by to jen v případě, kdyby „sestoupil a uložil mi to bůh všemohoucí“.

AP rovněž zdůraznila, že moderátor ABC nebyl na Bidena mírný a zasypával ho přímočarými dotazy. Stanice na závěr interview podotkla, že rozhovor ve stejném formátu nabídla po debatě i Donaldu Trumpovi, který ovšem odmítl.

Bidenova o něco lepší forma podle listu The New York Times příliš nerozptýlila pochybnosti demokratů. „Dnes večer ještě naléhavěji potřebujeme, aby odstoupil,“ uvedl texaský zastupitel v Sněmovně reprezentantů Lloyd Doggett, který v úterý jako první vyzval Bidena, aby se kandidatury vzdal.

„Riziko Trumpova prezidentství, že zničí naši demokracii, převezme vládu a už ji nikdy nevrátí, je tak velké, že musíme nasadit našeho nejsilnějšího kandidáta,“ dodal zákonodárce.