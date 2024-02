K záchraně právního státu na Slovensku musíme oslovit i Ficovy voliče, tvrdí právník rodičů Kuciaka

Lidé si na náměstích ve třech desítkách slovenských měst připomněli 6. výročí vraždy novináře Jána Kuciaka a Martiny Kušnírové. Zároveň projevili nespokojenost s vládou premiéra Roberta Fica – ten při té příležitosti obvinil média a opozici, že oběti zločinu zneužívají k politickému boji před prezidentskými volbami. „Vede se psychologická a dezinformační válka proti občanské společnosti,“ tvrdí advokát rodičů zavražděných Roman Kvasnica. Interview Plus Bratislava 17:20 22. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Kvasnica | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

Část společnosti si podle něj nechce připustit, že v jejich zemi jim někdo může zavraždit děti a následně se ukáže, že na tom policie spolupracovala.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Roman Kvasnica, advokát

„Netvrdím, že příslušníci policejního sboru dávali informace úmyslně, ale to zjištění je strašné. A není to poprvé, co se to na Slovensku stalo,“ podotýká.

Pachatelé se prý přiznali, že měli od policistů informace i o vyšetřování Kuciakovy vraždy a ještě před ní navíc novináře sledovali bývalí příslušníci slovenské zpravodajské služby.

Advokát dále uvádí, že premiér Fico začal tvrdit, že má jakési jiné informace o tom, jak měl být novinář se svou snoubenkou zavražděn. Dále to ovšem neupřesnil. Podle Kvasnici se snaží působit ve prospěch podnikatele Mariána Kočnera, kterého soud dříve zprostil obžaloby coby údajného objednavatele vraždy.

Vliv na případ bude mít i novela rušící Úřad speciální prokuratury, který nyní celou kauzu dozoruje. „Od 15. března bude kauza dozorovaná krajským prokurátorem vnitra, což je mimochodem bývalý Ficův spolužák,“ dodává.

Boj o voliče

Vláda obhajuje změny v trestním právu tím, že sazby u některých trestných činů patřily k nejpřísnějším v Evropě. Schválená novela zmírnila tresty za korupci či hospodářskou kriminalitu i zkrácení některých promlčecích lhůt.

„Je o tomto problému obtížné komunikovat, když na druhé straně sedí lidé, jichž se trestní zákon dotýká. To není odborná debata, jde tady spíše o obviněné a jim blízké osoby,“ namítá Kvasnica.

Fico přitvrzuje, z novinářů dělá opět terče, zaznělo na pietě za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovou Číst článek

Čelní představitelé vlády a strany SMER prý považují každého, kdo s nimi nesouhlasí, za nepřítele a odmítají s kýmkoli diskutovat.

„My se musíme naučit diskutovat s voliči Roberta Fica a vysvětlovat jim, že se jim vyplatí právní stát, členství v NATO a Evropské unii a normální vztahy s okolními státy,“ zdůrazňuje právník.

Opoziční strany prý ovšem soupeří o stejného voliče, který z přesvědčení podporuje demokratické síly, a voliče z druhé strany podceňují a trochu jimi i pohrdají. „Záchrana demokracie a právního státu na Slovensku ale závisí na tom, že budeme oslovovat i voliče Roberta Fica,“ uzavírá.

Poslechněte si celý rozhovor z Interview Plus v horní části článku.