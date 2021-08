Novinářka Rahimi: Tálibánu nahrává nedůvěra ve vládu, v Herátu panuje strach o ženy a univerzitu

Afghánský prezident Ašraf Ghaní vystoupil v sobotu s prvním projevem od doby, kdy povstalci z hnutí Tálibán začali postupně obsazovat zemi. Řekl, že jeho vláda je odhodlána proti ofenzivě bojovat. Ghaní v předtočeném televizním projevu zdůraznil, že mobilizace ozbrojených sil je nyní prioritou. Česká novinářka afghánského původu Fatima Rahimi upozorňuje, že Tálibánu nahrává nedůvěra ve vládu, která není schopna lidi zabezpečit. Praha 16:09 14. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Česká novinářka afghánského původy Fatima Rahimi | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas Plus

Američané a jejich spojenci jsou překvapeni, jak rychle padají správní střediska provincií do rukou Tálibánu. Zaskočilo to tempo i vás?

Jestli mám být upřímná, tak trošku ano. Nepočítala jsem s tím, že to bude tak rychlé. Počítala jsem s tím, že k tomu dojde, ale nepočítala jsem s tím, že to půjde tak rychle.

Do jaké míry může hrát roli podpora, které se tálibánci těší u části populace v regionech, kde se jim daří razantní postup?

Nějaká část populace určitě je na straně Tálibánu, ale myslím, že důležitější je to, o čem česká média moc nepíšou. Že to svědčí o tom, že není taková důvěra k - zatím pořád kábulské - vládě Ašrafa Ghaního. Vláda není schopna zabezpečit a uspokojit lidi.

S jakými pocity přijímáte vy osobně zprávy o postupu tálibánců? Zjevně stahující smyčku kolem Kábulu.

Mám v Afghánistánu ještě pořád velkou rodinu - v Herátu. Ve městě, které už je dobyté Tálibánem. Musím říct, že mám obavy a strach. Hlavně jak bude v budoucnosti vypadat jejich vláda. A podobné hlasy slyším i od svých známých a jejich rodinných příslušníku z Afghánistánu.

Tálibánská propaganda

Můžete říci, jaké zprávy teď z Herátu přicházejí?

Naposledy jsem včera (v pátek) mluvila se známou. Ta mi vyprávěla, že se musela přestěhovat z domu, kde bydlela, do vzdálenějších míst. Je tam strach. Největším strachem v Herátu, odkud čerpám informace, je, že neví, jak bude vypadat třeba univerzita, kterou teď mají znovu otevírat. Neví, jak to bude s postupem žen, které pracují na úřadech.

A ještě mám zprávy z Kábulu. Velká část lidí utíká z Kandaháru a z dalších provincií právě do Kábulu, kde ještě Tálibán není. Jsou tam tisíce lidí, kteří bez ničeho bydlí a žijí jen na ulici. Takže situace je opravdu vážná.

Pokud jde o režim, který Tálibán nastoluje na nově dobytém území, ještě před několika dny přicházely informace - doložené zjevně i důvěryhodnými záběry - o střelbě do vládních vojáků, kteří se vzdávali. O tvrdých trestech pro ty, kdo se prohřeší proti islamistickému výkladu Koránu. Teď ale z obsazených měst takto dramatické zvěsti neslyšíme, spíš hlasy o tolerantnějším přístupu tálibánců. Myslíte, že bude jen dočasný?

Musím říct, že se nejvíc dívám na tálibánskou propagandu, která teď probíhá. Je zajímavé, že Tálibán o sobě vůbec nemluví jako o Tálibánu. Pořád o sobě mluví jako o mudžahedínech - těch, co přišli osvobodit afghánský národ, Afghánistán. A tváří se tak.

Když včera zajali - není tedy ještě úplně jisté, jak se to stalo - Ismáíla Chána, což je bývalý významný člen politické strany, který bojoval v 90. letech, tak s ním hned udělali rozhovor. Tvářili se mile, usmívali se na něho.

Není úplně jisté, jak bude vypadat jejich budoucí vláda, ale je důležité zmínit, že Afghánistán má i bez Tálibánu dost problémů. Jakmile - a uvidíme, jestli se to stane a kdy se to stane - Kábul padne do rukou Tálibánu, tak Tálibán bude muset řešit problémy Afghánistánu. A jak působí dnes, nemusí zůstat. Může hledat obětní beránky a zabíjet ve velkém. To se ukáže.

2. zajali nebo se vzdal. Není to jasný. Každopádně ve videu říká, že si přeje mír, že chce, aby všichni (používá slovo "bratří") žili vedle sebe v bezpečí. Ptají se, jak se cítí, on odpovídá, že se to všechno stalo hodně rychle, že to nechce víc komentovat. — Fatima Rahimi (@RahimiFati) August 13, 2021