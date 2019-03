Zpověď afghánských radikálů: Zakladatel Tálibánu mulla Umar roky žil poblíž americké základny

Bývalý vůdce radikálního hnutí Tálibán mulla Muhammad Umar, na nějž Spojené státy americké vypsaly odměnu deset milionů dolarů, žil v blízkosti americké základny v Afghánistánu. V knize Searching for an Enemy (Hledání nepřítele) to napsala Bette Damová. Umar se podle jejího zjištění nikdy nesnažil ukrýt v Pákistánu, jak se domnívali Američané.

Kábul 13:11 11. března 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít