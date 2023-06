Důsledky pro Ukrajinu, kdo je viník a jak probíhá evakuace. Pět otázek k protržené Kachovské přehradě

Záběry valící se vody. Obyvatele Chersonské oblasti v úterý ráno probudila protékající Kachovská přehrada, strategický bod na jihu Ukrajiny. Vojenské velitelství ukrajinské armády uvedlo, že hráz přehrady vyhodily do povětří ruské síly, ty vinu odmítají. Politici mluví o nejhorším teroristickém činu od začátku ruské invaze. Proč, co, jak? Server iROZHLAS.cz odpovídá na zásadní otázky. Otázky a odpovědi Praha/Cherson 14:08 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Voda z protržené přehrady už se dostává do přilehlých měst | Zdroj: Profimedia

Kachovská přehrada leží na řece Dněpr, zhruba 30 kilometrů východně od města Cherson. Její zničení by mělo řadu významných důsledků pro jak pro přilehlou oblast, tak pro širší válečné úsilí Ukrajiny.

Proč je přehrada významná?

Hned z několika důvodů. Přehrada protíná ukrajinskou řeku Dněpr – třetí největší tok Evropy podle velikosti povodí – a zadržuje obrovskou zásobu vody. Samotná přehrada je 30 metrů vysoká a stovky metrů široká. Byla postavena v roce 1956 jako součást vodní elektrárny Kachovka.

Vladimír Piskala

@VladimirPiskala Rozsah katastrofy ilustruje i velikost přehrady. Je víc než 40krát větší než Lipno (naše největší přehrada) a je v ní víc než 20krát víc vody než v Orlíku (ta u nás dokáže zadržet nejvíc vody). 58 475

Obsahuje nádrž, která podle odhadů zadržuje 18 kilometrů krychlových vody. Protržení přehrady by mohlo způsobit, že vodní stěna zaplaví osady pod ní, včetně města Chersonu. Před začátkem ruské invaze tam žilo zhruba 280 tisíc lidí.

Voda z nádrže zásobuje na jihu Krymský poloostrov, který byl v roce 2014 anektován Ruskem, a na severu Záporožskou jadernou elektrárnu. Pomáhá také napájet vodní elektrárnu Kachovka.

„Uvědomujeme si, že oblast, ve které se nachází (Kachovská přehrada), nemá dostatek srážek třeba během léta. Z Dněpru a samotné přehrady je spousta kanálů, které se používají na zavlažování. Pak je tu průmyslové využití, na jejím břehu leží jaderná elektrárna, která potřebuje vodu k chlazení, to je velmi důležitý aspekt,“ zdůraznil pro iROZHLAS.cz politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. V rozhovoru nastiňuje mimo jiné to, jak protržení přehrady ovlivní vývoj na bojišti.

Co se stalo?

Nelze nezávisle ověřit. Ukrajina z odpálení hráze přehrady obvinila Rusko. Šéf Chersonské oblasti krátce poté vyzval obyvatele k evakuaci s varováním, že „voda dosáhne kritické úrovně za pět hodin“. Některým oblastem hrozí zaplavení.

Podle ruské agentury RIA Novosti se elektrárna, jejíž součástí je Kachovská přehrada, stala cílem ukrajinského ostřelování, zničená je prý ale jen z části.

Odlišně události komunikuje společnost Ukrhidroenerho, provozovatel elektrárny. Podle ní byla zcela zničena a nebude možné uvést ji do původního stavu. Výbuch měl nastat přímo ve strojovně elektrárny.

Jaká přišla reakce?

Různorodá. Ruskem dosazený starosta Nové Kachovky zprávy o bombardování přehrady a vodní elektrárny nejprve označil za nesmysl a poznamenal, že všude ve městě je klid a ticho. Ruská agentura RIA Novosti později informovala pouze o částečném poškození vodní elektrárny.

Přehrada protíná ukrajinskou řeku Dněpr – třetí největší tok Evropy podle velikosti povodí | Zdroj: Profimedia

Agentura Reuters ale s odvoláním na ruskou agenturu TASS uvedla, že přehrada je skutečně zničená. Hráz se zřítila kvůli poškození, území je zaplaveno. TASS se odvolává na své zdroje z úřadů a cituje starostu, podle něhož za tím stálo ukrajinské ostřelování a „teroristický útok“.

Ve velkém nebezpečí má být po zničení Kachovské přehrady 16 tisíc obyvatel, uvádějí Ukrajinci. Podle okupační správy záplavy ohrožují 22 tisíc lidí. Začala jejich evakuace.

Footage from @radiosvoboda shows the flooding in the Hydropark and Naftohavan neighborhoods of Kherson.



742 people in the Kherson region have already been evacuated, but the rescue efforts are complicated by flooding on the roads. pic.twitter.com/Kpjr1H9iW0 — Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) June 6, 2023

Reakce přichází od rána i z euroatlantického prostoru. Předseda Evropské rady Charles Michel uvedl, že ničení civilní infrastruktury je válečný zločin, Rusové podle něj budou pohnáni k odpovědnosti.

Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg řekl, že se jedná o „nehorázný čin“, který opět ukazuje brutalitu ruské války. „Zničení Kachovské přehrady ohrožuje tisíce civilistů a závažně poškozuje životní prostředí,“ uvedl Stoltenberg.

Je v ohrožení Záporožská elektrárna?

Není. Největší jaderná elektrárna v Evropě – Záporožská jaderná elektrárna – používá vodu z Kachovské přehradě na chlazení systémů. Kvůli zničení přehrady jí ale zatím nehrozí kritické nebezpečí.

„Zničení přehrady Nová Kachovka by nemělo mít bezprostřední vliv na bezpečnost Záporožské elektrárny. Reaktory jsou odstaveny, chlazení zajištěno z velké speciální nádrže na Dněpru,“ řekla ve vysílání Radiožurnálu Dana Drábová, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

Znepokojení se snaží v této souvislosti mírnit i ukrajinská státní společnost Enerhoatom nebo ruský koncern Rosatom. Obě strany se v tomto shodují, že bezprostřední nebezpečí nehrozí. Vody na chlazení elektrárny je dost i podle šéfa Mezinárodní agentury pro atomovou energii Rafaela Grossiho.

❗️IAEA Chief @rafaelmgrossi said there is no immediate risk to safety of #Zaporizhzhya NPP after destruction of Kakhovka HPP dam. At the same time #Grossi noted that the water level in the reservoir used to cool the Zaporizhzhya NPP has seriously fallen. pic.twitter.com/MZXKR2ibb6 — KyivPost (@KyivPost) June 6, 2023

Byla přehrada v ohrožení již dříve?

Za potenciální cíl byla Kachovská přehrada označovaná od začátku ruské války proti Ukrajině. A to jak pro svůj strategický význam, tak pro škody, které by její zničení způsobilo. Rusko se jí zmocnilo na začátku invaze v únoru 2022 a od té doby ji drží.

V říjnu, kdy Ukrajina právě získávala zpět velké části okupovaného Chersonu, vyzval prezident Volodymyr Zelenskyj Západ, ať varuje Rusko, aby nevyhazovalo přehradu do povětří. Zelenskyj upozornil, že by to zaplavilo rozsáhlé území na jihu Ukrajiny. V té době tvrdil, že ruské síly nastražily uvnitř přehrady výbušniny.

Zelenskyj tehdy uvedl, že „zničení přehrady by znamenalo rozsáhlou katastrofu“, a přirovnal takový čin k použití zbraní hromadného ničení. Nyní už mluví o teroristickém útoku.

Russian terrorists. The destruction of the Kakhovka hydroelectric power plant dam only confirms for the whole world that they must be expelled from every corner of Ukrainian land. Not a single meter should be left to them, because they use every meter for terror. It’s only… pic.twitter.com/ErBog1gRhH — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2023

Ukrajinská vojenská rozvědka uvedla, že „rozsah ekologické katastrofy (by) daleko přesáhl hranice Ukrajiny a zasáhl by celou Černomořskou oblast“.

Poté, co Ukrajina v listopadu znovu dobyla Cherson, se objevily snímky značného poškození přehrady. Rusko obvinilo Ukrajinu z ostřelování přehrady v rámci kampaně za znovudobytí Chersonu.