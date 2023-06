ONLINE: Miny i nedostatek pitné vody. Co všechno znamená zničení Kachovské přehrady

Je známo, že někdy okolo třetí hodiny ráno jeden člověk na sociální skupiny týkající se Nové Kachovky napsal: „Nevíte náhodou, co se stalo? Byla to hrozná rána.“

Nad ránem už bylo vidět, že se zhroutila téměř celá přehradní hráz. Ukrajinci tvrdí, že šlo o výbuch ve strojovně, který zničil celou přehradu. Rusové několikrát měnili svou verzi a nakonec řekli, že to byl úder z ukrajinského raketometu.

Zničení Kachovské přehrady je válečný zločin. Svědčí o úplném zoufalství Ruska, soudí vojenský analytik Číst článek

Když Ukrajinci ničili most, který byl nad přehradou, tak jim to trvalo měsíc a půl raketami HIMARS. Představa, že by jednou salvou z raketometu dokázali zničit celou přehradu, proto nezní příliš pravděpodobně.