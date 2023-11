,Nejvíc burcující je, že jde o veřejně využívaný prostor.‘ Ekologové našli v Kachovské přehradě DDT

Po odpálení hráze Kachovské přehrady na Dněpru letos na jaře se poprvé odhalilo dno tohoto obrovského vodního díla. Koryto a břehy Dněpru systematicky zkoumají čeští a ukrajinští ekologové, aby zjistili, jak škodlivou zátěž obsahuje. A našli tam mimo jiné i dávno zakázaný a nebezpečný insekticid DDT. Kyjev 13:34 2. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ekologové našli v Kachovské přehradě DDT (archivní foto) | Foto: Martin Dorazín | Zdroj: Český rozhlas

S Marcelou Černochovou ze sdružení Arnika a s jejími ukrajinskými kolegy kráčíme po břehu Dněpru v Záporožské oblasti. Pod nohama nám vržou snad miliardy škeblí a mušliček. A jeden z místních spolupracovníků, pan Oleksyj, podotýká, že tady jsme vlastně už na dně.

Na samém konci Kachovské přehrady voda je, ale klesla tak o dva a půl metru. „My se nacházíme jižně od Záporoží na pravém břehu Dněpru a budeme odebírat vzorky sedimentů tak, abychom navázali na předcházející odběry vzorků na levém břehu,“ říká Černochová.

Při předchozí cestě jsme byli na místech na druhé straně Dněpru, kde ale žádná voda nebyla. Teď je tam podle Černochové na některých místech pláž. „Když se pak přiblížíte k ústí Kachovky, tak tam je v podstatě vrbový háj ve výšce dospělého člověka,“ doplňuje.

„Na každé lokalitě děláme takzvaný směsný vzorek. Odebereme z několika bodů a smícháme to, abychom zvýšili reprezentativnost odběru,“ vysvětluje.

Výzkumníci se vrací i na stará místa, aby je porovnali, a zároveň hledají i nová. „Právě na základě prvních indikativních rozborů jsme zjistili, že tady je problematické znečištění. Teď se snažíme buď identifikovat zdroj toho znečištění a říci, jestli je to jeden lokalizovaný zdroj, anebo ověřit hypotézu, že těch zdrojů je několik,“ popisuje Černochová.

DDT na pláži

Právě na naší společné minulé misi našli ekologové v jedné lokalitě zvýšené hodnoty DDT a dalších nebezpečných látek. „Proto se chceme vrátit a pokusit se zjistit, jestli tam někde je zdroj staré historické zátěže. V blízkosti je tam nemocnice, tak jestli třeba dříve nepoužívali DDT,“ říká.

„Obecně výsledky jsou několikanásobně vyšší, než by měly být, třeba zrovna v případě toho DDT. Je třeba případně informovat obyvatele, aby si nebrali sedimenty nebo půdu a nevozili si to na zahrádku nebo aby to nezačali obhospodařovat a pěstovat zeleninu,“ dodává.

Kromě DDT jsou zde podle Černochové ještě těžké kovy, arsen, chrom, rtuť, ale třeba i ropné látky. Právě na pláži, kde si lidé normálně koupají a jsou tam restaurace, našli výzkumníci DDT.

„To je na tom to nejvíc burcující, výstražné, protože je to veřejně využívaný prostor. Ale než vyvolat nějakou paniku si to raději chceme ověřit a získat víc informací,“ doplňuje.

A proto jsme se s týmem přemístili o pár kilometrů jižněji na zarostlý břeh Dněpru, kde ale naše vědecké bádání bohužel ukončily následky války. Zastavili jsme kvůli podomácku vyrobeným minám.