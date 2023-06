‚Všechno za chvíli zanikne.‘ Ukrajině hrozí po zničení Kachovské přehrady katastrofální nedostatek vody

Starostka vesnice Novokairy v Chersonské oblasti Olena Lohvinenková mě vede k zátoce Kachovské přehrady. Tedy přesněji řečeno k tomu, co z ní zbylo. Dřív sem připlouvala loď. Začíná tu břeh strmě klesat dolů, a proto, jak paní starostka upozorňuje, pro malé děti v tomto místě nebylo bezpečné koupání, ale zase sem mohly připlout lodě.

Paní starostka Olena ukazuje v dáli novou pláž, kam se chodila celá vesnice koupat, protože tam byl břeh pozvolnější. Teď už se tam koupat nedá, protože pláž zůstala hodně daleko od vody.

Kde byla voda, je vidět podle rákosí. Tam, kde jsou zelené části stonku, tak ty už byly nad vodou. Takže něco kolem metru a půl, do dvou metrů. Tady už bych měl ještě před několika dny vodu po hlavu.

Vzadu stojí čerpadlo, které zásobovalo celou vesnici užitkovou vodou, ale teď není v provozu, protože už nedosáhne do vody. A ta hladina stále klesá. Jenom za tu půlhodinu, co jsme tady, je vidět, že nějaký kousíček ubyl. Podle odhadů za čtyři dny tady zůstane jenom 20 procent vody – jedna pětina.

„Zátoka se táhne dál ještě několik kilometrů daleko. Všechno za chvíli zanikne,“ říká smutně paní starostka. Toto všechno už za několik dní neuvidíme. Všechno to vyschne.

Vyhlídky do budoucna

Co tato místa v nejbližších dnech čeká? To je bohužel také velmi smutné, protože ryba, která nestačí odplavat, zůstane v jezírkách, která se vytvoří tady v korytu, a tam ryby uhynou. Je to chráněný národní park. Ryby se tady nesmí lovit. Žije – nebo spíš žil – tady sumec, karas, tolstolobik nebo cejn.

Starostka Olena viděla, když to začalo, jak voda ze zátoky prudce proudila směrem do Dněpru. Vytvořil se tady dokonce proud a řeka. Od 50. let tu bylo přehradní jezero.

Ve vesnici Novokairy měli velmi promyšlenou distribuci vody. UNESCO a USAID zaplatily stavbu dvou vodních nádrží, dvou vodojemů, a taky dvou vodovodů: jednoho pro užitkovou a druhého pro pitnou vodu. Byla to vzájemně výhodná spolupráce. Zahraniční organizace zaplatily materiál a místní měli práci – hloubili výkopy a pokládali potrubí.

Těsně před protržením hráze Kachovské přehrady měla vesnice Novokairy dostat velký generátor k čerpání užitkové vody. V celé oblasti totiž už víc než rok nejde elektřina. Teď z toho nebude nic, protože voda mizí. „Ještě nemáme úplnou představu o tom, co nás vlastně čeká,“ dodává starostka Olena Lohvinenková.