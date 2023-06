Voda bude z přehrady vytékat týdny. Pro protiofenzivu to bude problém, odhaduje politický geograf

Zdroj pitné vody, strategické zásobování i rezervoár na chlazení jaderných elektráren. Z Kachovské přehrady se od rána valí litry vody, Rusové se s Ukrajinci přou, kdo za zničením stojí. „Způsobí to velké komplikace. Ať přehrada proteče, nebo se podaří to nějak zastavit, tak samozřejmě můžeme uvažovat v řádu několika týdnů,“ říká v rozhovoru pro iROZHLAS.cz politický geograf Libor Jelen z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Rozhovor Praha/Cherson 10:57 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pohled na zničenou Kachovskou přehradu. Záběr z videa, které přebralo vícero zpravodajských agentur | Foto: AFP | Zdroj: Profimedia

Proč je Kachovská přehrada významná? Jak je možné, že takhle velká vodní plocha může být zasažená? Co to může všechno přinést?

Význam této konkrétní přehrady je velký. Asi jako význam všech přehrad – zadržování vody, regulace toků, rezervoár pitné vody, rezervoár vody pro závlahy. Uvědomujeme si, že oblast, v které se nachází, nemá dostatek srážek třeba během léta. Z Dněpru a samotné přehrady je spousta kanálů, které se používají na zavlažování.

Pak je tu průmyslové využití, na jejím břehu (Kachovské přehrady) leží jaderná elektrárna, která potřebuje vodu k chlazení, to je velmi důležitý aspekt.

Těsně před hrází je vybudovaný kanál, který vede až na Krym, ten je zásobován jak užitkovou, tak pitnou vodou. Krym je na tom ještě hůře, z hlediska úhrnů srážek i spodních vod. Protože je to hlavně vápencový ostrov, což je hornina, která neumožňuje zadržovat nebo shromažďovat povrchově vodu, tedy jí je velký nedostatek a bez kanálu je tam velmi obtížný život.

Co tedy může přinést její zničení?

Z hlediska strategického… Já samozřejmě nevím, kdo to byl, ale když nad tím přemýšlím, tak z hlediska války větší smysl dává, že to odstřelili Rusové. Obávají se ofenzivy, která by šla v Chersonské oblasti, z pravého břehu Dněpru, který ovládají Ukrajinci – tedy z města Cherson a z přilehlého okolí.

ONLINE: Kachovská přehrada je zničená. Hladina se místy zvedla o deset metrů, píše ruská agentura Číst článek

Když se podíváme na mapu, Dněpr v této oblasti, tedy už pod Kachovskou přehradou, je poměrně široký, hodně se větví, je tam spousta ramen a oblast je obecně hůře přístupná. Byly tam dva mosty, které už byly odstřelené v důsledku poslední ofenzivy. Ale Rusové si tady jistí ještě více nepřístupnost toho levého břehu.

Na stranu druhou, jak jsem tady říkal o významu řeky, tak tady to zase mluví trochu proti. Zadělávají si tím na velké problémy a nejenom pro Krym, ale i pro celou Chersonskou a Záporožskou oblast. To je ten levý břeh od Dněpru, který tímhle přijde – nebo může přijít – o spoustu vody. Ještě nevíme finální důsledky z toho maléru. Jsem na vážkách, jestli to mají dobře promyšlené, pokud to udělali oni (Rusové).

A z hlediska Ukrajiny? Nemáme podložené, kdo přehradu zničil…

To platí podobně, všechny významy, které jsem zmiňoval. Ale nedává mi smysl, proč by to dělali. Zaprvé: potřebují, aby oblast byla spíše přístupnější, ze strategického hlediska. Zadruhé: na těch březích žije spousta obyvatel, kteří jsou tímhle ohroženi a patrně budou muset být vysídleni. Ale nevím, jak rychle postupuje vlna, jestli už třeba nezasáhla nějaké vesnice a nedošlo třeba jen k újmě na majetku, ale i ztrátám na životech. Pravděpodobně bych to odhadl spíš na tu ruskou stranu, ale ty následky budou vážné pro obě.

Strategický i informační význam

Komu to prospělo? Teď jste zmiňoval, že to v důsledku není výhodné ani pro jednu válčící stranu. Tím, že zatím nevíme, kdo to udělal, můžeme si trochu zaspekulovat. Proč by tedy měl někdo zájem ničit Kachovskou přehradu?

Už jsem malinko naznačil to, že strategicky výhodnější by to bylo pro ruskou stranu kvůli obraně. V tuhle chvíli, alespoň minimálně v tomhle regionu, jsou Rusové ti, kteří se budou spíš bránit v očekávané ofenzivě ukrajinské. Spíš to říkám spekulativně, ale hledám jádro toho ratia. Můžou tímhle zkomplikovat Ukrajině plány, které tady měla.

Napětí. Stav na frontě určuje očekávaná ukrajinská jarní ofenziva, počasí i nejasné vojenské rezervy Číst článek

Ale může to být i podklad pro informační válku, která v tuhle chvíli samozřejmě je, což je součást každého konfliktu. Ruská strana bude obviňovat tu ukrajinskou.

Což už proběhlo…

Samozřejmě. Je to útok na civilní infrastrukturu, a tím pádem se budou obviňovat obě dvě strany z nějakého válečného zločinu.

U ruské interpretace to vždycky je více ve směru k ruskému čtenáři nebo posluchači, protože je nutné udržovat stále mobilizovanou společnost. Vladimir Putin se snaží – aniž bych tvrdil, že to byl Vladimir Putin, kdo o tom rozhodl, i když je to třeba pravděpodobné – ale stále potřebuje udržovat společnost v napětí a jednotě. Čím více informací se dostává nebo vypouští mezi Rusy, tím spíš budou nekriticky podporovat vojenské snažení a ten konflikt samotný.

Co znamená zničení přehrady z pohledu už toho, co jste naznačoval, tedy s výhledem očekávané ukrajinské ofenzivy? Budou muset teď Ukrajinci přeskupovat síly, případně relokovat nějaké své zdroje a síly právě na pomoc těm zasaženým oblastem, postiženým obyvatelům?

Určitě to bude problém ekonomický, takže ano, relokace zdrojů. A to samozřejmě jak nějakých ekonomických, tak těch lidských. Předpokládám, že zóna je velmi militarizovaná, takže je tam spousta vojenské techniky, vojáků, kteří se budou muset nějakým způsobem přemístit. I oni budou pomáhat třeba i civilním obětem v oblasti, takže určitě to pro ně bude velká komplikace.

The enormous Kakhovka dam, which spans frontlines across the Dnipro river in southern Ukraine, has been blown up.



The flooding could submerge areas downstream, putting parts of Kherson (controlled by Ukraine) and the nearby Zaporizhzhiya power plant (held by Russia) at risk. pic.twitter.com/wqDxzij0ns — max seddon (@maxseddon) June 6, 2023

Z hlediska toho strategického, neznám a asi nikdo neznáme ukrajinské plány, kromě jejich generálního štábu, kudy by měla vést protiofenziva. Ale předpokládal jsem, že jeden z útoků ukrajinské armády by přirozeně měl být spodní tok Dněpru. I s ohledem na jednoduchost toho terénu a na to, že tady je velká část obyvatelstva proukrajinská, nebo předpokládáme, že je (takhle naladěná) mnohem více, než je tomu v Luhanské nebo Doněcké oblasti. I proto by pro ně (Ukrajince) měla být část Chersonské a Záporožské oblasti primárním cílem případné protiofenzivy.

Symbolický význam

Jak dlouho může trvat náprava škod?

Způsobí to (protržení přehrady) velké komplikace, minimálně na nějakou dobu. Ať přehrada proteče, nebo se podaří to nějak zastavit, tak samozřejmě můžeme uvažovat v řádu několika týdnů. Což znamená spoustu komplikací právě pro logistiku a případně nějaké další plány, relokaci těch jednotek a tak dále.

Lipavský srovnal útok na přehradu s použitím zbraně hromadného ničení. Schválil pomoc 10 milionů korun Číst článek

Už se objevily zprávy, že přehradu nebude možné opravit. Ale předpokládám, že rozsah škod se odsud odhaduje velmi těžko…

Přesně tak. Pokud, jak říkáte, to nepůjde opravit, tak z mého pohledu to bude dlouho vytékat. Je to obrovská přehrada, takže poteče mnoho týdnů. Pak vyvstane otázka, jak hodně to zaplaví a jak to ovlivní spodní tok, který ústí až do Černého moře. Opravdu to může být velmi složité.

Když se vrátíme zpátky k tomu, kdo z toho víc získá, tak si umím představit, že tohle může být základní problém potom pro ukrajinskou armádu – překonávat rozvodněný tok Dněpru.

Vybavíte si nějakou podobnou událost, ke které by se zničení Kachovské přehrady dalo přirovnat? Mě napadl akorát Kerčský most, ale tam nebyly dopady přímo na obyvatele, které předpokládáme, že nastanou nyní.

Ano, Kerčský most je první, co mě napadlo. Ale vy jste si i hned odpověděla – je tam daleko menší dopad na civilní obyvatele. V ten moment, kdy Kerčský most zastavil provoz, bylo obtížné zásobování Krymu, šlo to pouze ze severní strany. Takže určitě nějaké škody byly, ale tohle, myslím, že je mnohonásobně horší důsledek.

Kerčský most byl podobně symbolický. To je to jediné, co bych klidně dal jako srovnání, že to je spektakulární akce, která má upoutat pozornost, ať už tu mediální, nebo právě strategickou, vojenskou.

Kdybychom to ještě rozšířili o nějaké další infrastruktury, tak podobně se mluvilo o problémech, když byla obsazena třeba Černobylská elektrárna nebo Ukrhidroenerho (Kachovská elektrárna). To je ta jediná elektrárna na břehu Kachovské přehrady, kde se také spekulovalo o možných, dalekosáhlých problémech, případě kdyby to došlo k nějakému zhoršení, nebo kdyby tam došlo k nějakému narušení bezpečnostní opatření a k nějaké katastrofě, tak by to bylo možná ještě horší než v případě Kachovské přehrady.

Přestože toto nejsou typické vojenské cíle?

Infrastruktura typu přehrad je velmi lákavá, protože to je něco, s čím lze zakalkulovat. Ale bohužel současné konflikty stírají cíle vojenské a civilní. Proto mluvíme o válečných zločinech, proto existují třeba tribunály, které se to snaží aspoň zpětně řešit a potrestat viníky. Ale bohužel je to tak, že i civilní cíle jsou velmi časté.