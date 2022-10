ONLINE: Rusové se nejspíš pokusí vyhodit do vzduchu Kachovskou přehradu, píše americký institut

Rusko má podle amerického Institutu pro studium války „všechny důvody k tomu, aby se pokusilo poskytnout krytí svým ustupujícím silám a navíc tak rozšířilo řeku Dněpr, kterou by ukrajinské síly musely překročit, aby mohly pokračovat v protiofenzivě“.

‚Nechci jít do války.‘ Egyptská Hurgháda se plní Rusy, kteří prchli před mobilizací Číst článek

Jak institut již dříve uvedl, z útoku na přehradu ruské síly téměř jistě obviní Ukrajinu. Ta přitom na odpálení přehrady do povětří nemá žádný materiální zájem, voda by mohla zaplavit 80 ukrajinských měst a vysídlit stovky tisíc lidí.

Přitom by byly rovněž narušeny již nyní slabé dodávky elektřiny na Ukrajině, dodal americký institut.

Zaminování přehrady Kachovské vodní elektrárny a možný útok na ni zmínil již ve čtvrtek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.

Zástupce ruských okupačních úřadů v Chersonské oblasti Kirill Stremousov toto tvrzení ihned popřel. Řekl, že „jde o nepravdivou informaci a že Zelenskyj je lhář“. A dodal, že naopak Ukrajinci se snaží zakrýt „vlastní zločinné plány“.

Ruský režisér Manskij: Rusko nastoluje novou kulturu, potřebuje otroky, které lze umlčet Číst článek

Ruské síly rovněž pokračují v budování přechodů přes řeku Dněpr, dokončili provizorní most vedle často ostřelovaného a poškozeného Antonivského mostu v Chersonu. Informovalo o tom britské ministerstvo obrany v pravidelné zprávě, která se opírá o zjištění zpravodajských služeb.

„Ačkoli bylo použití podobných mostů téměř jistě zahrnuto do plánování operací v Evropě za dob Sovětského svazu, nyní je to pravděpodobně poprvé za několik desetiletí, co ruská armáda tento most potřebuje,“ uvedla britská rozvědka.

Jak informoval šéf Dněpropetrovské oblasti Valentyn Rezničenko, ruské rakety zasáhly v noci na dnešek město Nikopol, které leží poblíž Záporožské jaderné elektrárny. Údery poškodily více než 20 budov a několik plynovodů. Téměř tisíc rodin zůstalo po útoku bez elektřiny.