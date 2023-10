Kaczyński zničil věnec u památníku nehody, při které zahynul jeho bratr. Naštval ho přiložený nápis

Předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński v úterý zničil věnec, který jistý podnikatel přinesl do centra Varšavy k pomníku obětem letecké katastrofy z 10. dubna 2010. Napsal o tom portál onet.pl. Při leteckém neštěstí v Rusku zahynuly desítky představitelů polského veřejného života, včetně tehdejšího prezidenta Lecha Kaczyńského, který byl bratrem-dvojčetem nynějšího šéfa PiS a polského vicepremiéra. Varšava 23:06 10. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vicepremiér Jaroslaw Kaczyński z vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) | Zdroj: Profimedia

Jaroslawa Kaczyńského rozhněval nápis na věnci, který vinu za tragédii přisuzoval jeho zesnulému bratrovi.

Na věnci byla tabulka s nápisem: „Věnováno památce obětí Lecha Kaczyńského, který ignoroval všechny předpisy a přikázal pilotům přistát ve Smolensku v mimořádně náročných podmínkách... Stop vytváření falešných hrdinů“.

Letadlo se s prezidentem na palubě u letiště v západoruském Smolensku podle polského vyšetřování zřítilo kvůli chybám polských pilotů i ruské obsluhy letiště.

V Polsku se objevovaly spekulace, že posádka čelila nátlaku ze strany lidí z prezidentova okolí, aby stroj přistál ve Smolensku. Polská delegace mířila do nedaleké Katyně, aby uctila památku tisíců polských důstojníků zavražděných v roce 1940 sovětskou tajnou policií NKVD.

Jaroslaw Kaczyński každý desátý den měsíce chodí uctít památku zejména svého bratra k pomníku v centru Varšavy.

Věnec s nápisem, že někdejší prezident přinutil piloty přistát ve Smolensku navzdory špatnému počasí, tam nosí varšavský podnikatel Zbigniew Komosa. Tato jeho každoměsíční činnost byla dokonce už předmětem soudního sporu.

V úterý Kaczyński nejdříve věnec od Komosy zvedl a pak z něj serval tabulku. Dohlížející policisté na jeho chování nereagovali. Komosa vše nahrával na telefon a křičel, že Kaczyński je „zločinec“ a aby ho „zatkli“. Vicepremiér naléhal na policisty, aby legitimovali ty, kteří protestovali proti ničení věnce.

Přestupek a výtržnictví

Právník Piotr Zemla, který se specializuje na trestní právo, portálu onet.pl řekl, že Kaczyński se ničením věnce dopustil přestupku ničení majetku a že jde o výtržnictví. Kritizuje také chování policistů, kteří na Kaczyńského chování nijak nereagovali.

Upozornil, že Kaczyński policisty nabádal k překročení pravomocí, když po nich chtěl, aby legitimovali lidi odsuzující ničení věnce.

„Policie nemá právo legitimovat lidi, u kterých to určí nějaký politik,“ řekl Zemla a připomněl, že by pro to musely existovat zákonem stanovené důvody.

Kaczyński, považovaný za nejvlivnějšího politika v Polsku, stojí v čele strany, která v zemi vládne od roku 2015. V nedělních parlamentních volbách usiluje o další volební vítězství, které by ji mohlo udržet u kormidla moci na bezprecedentní třetí funkční období.