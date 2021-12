Lex TVN? Kaczyński se snaží dostat pod kontrolu všechna polská média, přibližuje publicista Janyška

V desítkách polských měst o víkendu lidé demonstrovali za nezávislost médií. Proti komu je namířena novela zákona o rozhlasovém a televizním vysílání, kterou těsně prosadila vládní koalice? A co všechno vláda vedená stranou Právo a spravedlnost riskuje? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl bývalý diplomat, nyní komentátor a publicista Petr Janyška. Varšava 0:10 23. prosince 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít TVN24 | Zdroj: Profimedia

Polský Sejm těsnou většinou odhlasoval zákon, který má zlikvidovat jedinou nezávislou televizní stanici TVN kritickou vůči vládě. Proč?

Protože Jaroslaw Kaczyński, skutečný vládce Polska, a jeho vládní strana PiS už nějakou dobu dělají všechno pro to, aby dostali pod svou kontrolu všechna polská média. Když říkám všechna, tak myslím jak veřejnoprávní, tak soukromá.

U veřejnoprávních se jim to podařilo, veřejnoprávní televize TVP a rozhlas jsou dnes vyloženě propagandistickým nástrojem vlády a vládní strany. V Polsku slyšíte běžně hlasy, že jejich zpravodajství je horší, než bylo za komunismu. Spousta lidí je přestalo poslouchat. Ale mají to v rukou, vyměnili tam veškeré vedení, vyměnili tam valnou většinu zahraničních zpravodajů, ředitelů, šéfredaktorů. Potom se začali pouštět do soukromých médií…Poslední síla, která odolává Kaczyńskému, je soukromá televize TVN.

Je to tedy bez nadsázky lex TVN, tedy zákon namířený proti jedinému médiu?

Ne, zákon se tváří, že je velmi obecný a mluví se tam i o jiných věcech, třeba o jmenování ředitele veřejnoprávní televize. Ale každý ví, že to je jen záminka a že skutečným záměrem zákona je jediná věc – zlikvidovat soukromou televizi TVN. Proto všude v Polsku se o tom píše jako o lex TVN.

Protest proti zákonu vyjádřily všechny polské zaměstnavatelské a podnikatelské organizace. Teď jde o to, jestli ho podepíše prezident Andrzej Duda. Co odhadujete?

Je to poslední záchrana, aby zákon neprošel, ale nedovedu říct, jak to dopadne. Ale osobně si myslím, že prezident Duda ho podepíše, protože závisí vyloženě na libovůli Jaroslawa Kaczyńského a za celou dobu svého prezidentování mu prakticky všechno podepsal. Byly asi dva případy, kdy nepodepsal, ale jakmile zákon byl jemně modifikován, tak nakonec také podepsal. Kdyby to teď neudělal, tak by to byla veliká vzpoura proti Kaczyńskému. A situace v Polsku tomu teď nenasvědčuje.

Je Polsko ještě demokratickou zemí?

Tyto otázky padaly údajně nedávno v americkém Senátu, když se tam prezentoval nový americký velvyslanec, který byl měl přijet do Polska. Ale rok už tam Američané žádného velvyslance nemají a otázka je, kdy tam přijede. Tyto otázky kladli jak republikánští, tak demokratičtí senátoři.

Tady je jedna velmi závažná věc, kterou Kaczyński Polsku neobyčejně škodí v souvislosti se zákonem o televizi TVN, a to jsou vztahy se Spojenými státy. Polsko, které má každou chvíli konflikt s EU, tak je velmi orientováno na Spojené státy… Polsko absolutně potřebuje pro svoji bezpečnost a klid dobré vztahy se Spojenými státy. Polská vláda ale udělala několik velkých faux pas, například bazírovali na Trumpovi – polská vláda se stále tváří, že je více orientovaná na trumpovce. Doufají, že Bidena přežijí a že za rok se změní poměry v americkém Kongresu ve prospěch konzervativců.