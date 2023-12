Moc Kaczyńského nezmizí. Polská pravice ví, že chce-li mít úspěch, musí se mu klanět, soudí publicista

Polský Sejm v pondělí zřejmě udělí důvěru vládě Donalda Tuska. Dosavadní premiér Jarosław Kaczyńsky tím přijde o přímou politickou moc. „Stále bude mít velikou moc v opozici,“ upozorňuje v pořadu Osobnost Plus publicista a bývalý diplomat Petr Janyška s tím, že moc Kaczyńského ovlivňovat společnost nezmizí. Praha 23:35 7. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Janyška, bývalý velvyslanec ve Francii a publicista | Foto: Karolína Němcová | Zdroj: Český rozhlas

„Bude mít velikou moc, protože on si za osm let, co vládl, obsadil svými lidmi všechna klíčová místa,“ popisuje publicista Janyška.

„Ti lidé tam ještě dlouho zůstanou, protože má obsazený ústavní soud, nejvyšší soud, televizní a rozhlasovou radu, šéfa centrální banky a taky šéfy všech velkých státních a polostátních podniků a hlavně média,“ podotýká.

Svým vlivem a kumulovanou mocí dosud ovládal celou politickou scénu. „Je to člověk, který doposud vládl celému Polsku. Všichni na pravici se ho báli, nikdy neměl žádného rivala,“ vysvětluje Janyška.

„Všichni na polské pravici rozumějí, že chtějí-li mít sami úspěch a nechtějí-li skončit v nějakém příkopu, tak se musí klanět před Kaczyńským,“ dodává.

Kvůli svému přístupu je považován za strůjce autokratického režimu, který použije jakoukoliv ideologii, jež se mu zrovna hodí. Mezi intelektuály a kulturně činnými lidmi proto nemá zastání. Pro Poláky je problematický hlavně jeho vliv na média.

„Spousta Poláků, kteří dokonce volí PiS, říká, že na televizní zpravodajství se nedá koukat. To je horší indoktrinace a politická agitace, než byla v komunistické televizi,“ domnívá se publicista.

Dva velké úkoly

Narovnání poměrů bude úkolem pro novou vládu. Té by měl předsedat Donald Tusk. Situace kolem jmenování je ale napjatá a nejasná.

„V pondělí 11. prosince předstoupí dočasný premiér Morawiecki před parlament. S 99procentní pravděpodobností se dá říct, že nedostane důvěru, protože jim schází skoro 40 hlasů,“ vysvětluje Janyška. „Parlament jmenuje nového premiéra, to bude Donald Tusk, na tom je shoda.“

Předpokládá se, že získá většinu hlasů a důvěru. „Předstoupí před prezidenta s přísahou. A teď jde o to, že prezident by jej formálně měl přijmout. Ale v Polsku se velmi spekuluje o tom, že to možná neudělá,“ upozorňuje Janyška.

Pokud by se Tusk skutečně stal premiérem, bude muset nastolit zásadní změny. „Jedním z těch dvou největších úkolů, které má Tusk před sebou, bude jednak napravit soudní systém, což bude trvat dlouho, a napravit veřejnoprávní média tak, aby skutečně byla veřejnoprávními,“ přibližuje Janyška.

Reforma soudnictví je přitom podmíněna i ultimátem Evropské komise. Dokud Polsko neprovede alespoň nějaké kroky k nápravě směrem k větší nezávislosti soudního systému, nebude mu dovoleno čerpat 35 miliard eur z unijních fondů.

Od Tuska se dále očekává, že jeho vláda požene k odpovědnosti představitelé minulých dekád, kteří Polsko dovedli do současné situace.

„Za vlády PiSu došlo k něčemu, co Polsko od roku 1989 neznalo, to znamená ke strašné korupci,“ konstatuje Janyška s tím, že mezi voliči je poptávka po narovnávání politických poměrů v zemi.

„Určitě se to bude napravovat a vyšetřovat. V Polsku mnoho lidí čeká, že budou nějaké právní postihy, protože má-li ten stát fungovat jako právní stát, tak musí přijít vyšetřování a trest, když se dělo něco špatného,“ uzavírá Petr Janyška.

