V říši čečenského sultána. Ramzan Kadyrov a jeho brutální hra bez pravidel

Generálplukovník ruské armády. Hrdina Ruské federace. Čestný člen ruské akademie přírodních věd. Držitel černého pásku kjókušin karate, ale i majitel diplomu za zásluhy o stomatologii. To vše je Ramzan Kadyrov, dlouhodobý spojenec Vladimira Putina. Severokavkazskému Čečensku vládne tvrdou rukou už 20 let a vytvořil z něj v rámci Ruské federace stát ve státě. Na jak dlouho? To rozebírá nový díl podcastu Na Východ! Na Východ! Praha 17:10 2. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ramzan Kadyrov otevírá opravenou silnici | Foto: Taisiya Borshigova | Zdroj: TASS / Profimedia

„Když jsem přijel do Ruska, říkali mi zkušenější zahraniční kolegové: jsou jenom dvě témata, která jsou tabu. Putinův osobní život a cokoli, co je spojené s Čečenskem,“ říká Ondřej Soukup.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si další díl podcastu Na Východ!, tentokrát o Ramzanu Kadyrovovi

Autonomní Čečenská republika, rozkládající se na zhruba 16 tisíci kilometrů čtverečních v chudém regionu na jihu Ruska, má necelých 1,5 milionu obyvatel. Během 90. let plnila světové zpravodajství kvůli válkám, v nichž nejprve Čečenci bojovali za svoji nezávislost, aby poté zbraně obrátili proti svým vlastním bojovníkům, zejména z řad islamistických skupin.

Rodinné klany Kadyrovových a Jamadajevových kvůli tomu neváhaly uzavřít spojenectví s Moskvou, respektive s mladým, energickým prezidentem Vladimirem Putinem. Výměnou za to získali Kadyrovovi, kteří nakonec v čele Čečenska stanuli, prakticky neomezenou moc a, vzhledem k rozloze země, neúměrně vysoké prostředky z ruského státního rozpočtu.

Groznyj jako symbol

Hlavní město Groznyj se během těchto bojů stalo obecným pojmem pro nemilosrdně zničenou aglomeraci. Používá se dodnes, protože podobné výjevy jako v čečenské metropoli se od té doby (nejen) v ruských dějinách bohužel několikrát zopakovaly.

Josef Pazderka pracoval v Čečensku na přelomu tisíciletí jako humanitární pracovník. „Ruská armáda se s tím nemazala a vybombardovala dvě třetiny, ne-li tři čtvrtiny toho města,“ poznamenává.

27:05 Směřování Gruzie na Západ zastavuje Gruzínský sen. Občanskou společnost má jako nepřítele Číst článek

Když se do Grozného vrátil o sedm let později, málem ho prý nepoznal. Opravené domy, nově vybudované bulváry, nová, obrovská mešita.

„Moji přátelé věděli, že Ramzan Kadyrov není úplně jejich šálek čaje, ale viděli, jak je to město vybudované, že najednou můžou poslat děti bezpečně na ulici. Nikdo se moc nezajímal o to, co se děje v zákulisí, to ani v klanové struktuře na Kavkaze není zvykem. Ale bylo zjevné, že tam tečou obrovské peníze a že velká část z nich mizí v kapse Ramzana Kadyrova a jeho rodiny,“ říká Josef Pazderka.

Čečenští známí Ondřeje Soukupa na to ale prý nahlížejí smířlivě. „Říkají mi: ‚Ano, Ramzan Kadyrov si vybudoval skutečně neuvěřitelné sídlo. Ale podívej se, ta dálnice tady stojí. Vždyť mohl ukrást i tyhle peníze.‘ To je jejich logika: počet mercedesů na počet obyvatel je v Čečensku patrně jeden z nevyšších na světě. Ale aspoň něco těm obyčejným lidem zůstane.“

Zavolejte Čečencům

Co Moskva dostává od Ramzana Kadyrova a jeho spoluobčanů výměnou za obrovské peníze a nevměšování se do záležitostí autonomní republiky?

Třeba vojenskou sílu. Brutalita a nesmlouvavost čečenských bojovníků je pověstná – což prokazují i ve válce na Ukrajině. I když, jak upozorňuje Josef Pazderka, je zdání jejich intenzivní přítomnosti na frontě virtuálně zesílené sociálními sítěmi.

„Čečenci“ fungují v Rusku i jako neformální arbitrážní soudci, připomíná Ondřej Soukup:

Odsouzený za vraždu ruského politika Němcova bojuje na Ukrajině. Podepsal smlouvu s Kremlem Číst článek

„To znamená, že v okamžiku, kdy máte nějaký třeba obchodní konflikt, můžete se obrátit na ‚Čečence‘. Všichni vědí, kdo to je. Zadáte jim, že potřebujete vyřešit daný konflikt, ať rozhodnou, jak to nakonec bude. Oni tedy rozhodnou často tak, že majetek seberou oběma stranám a tím to celé skončí. Takhle si vydělávají i mimo federální rozpočet.“

A nejde jen o obchodní spory. Čečenská stopa vede také od vražd novinářek Anny Politkovské a Nataši Estěmirovové, které se zaměřily na poměry v Čečensku a na praktiky Vladimira Putina.

Stejně tak je průkazná v případě opozičního politika Borise Němcova, připomíná Josef Pazderka: „Němcov jezdil do Prahy a říkal: ‚Já jsem tak velký symbol, že na mě by si to nezkusili.‘ Za pár let ho čečenští zabijáci zastřelili přímo v centru Moskvy.“

Jakým způsobem upevnil Ramzan Kadyrov v Čečensku svou moc? A komu ji nejspíš jednou předá? Poslechněte si celý záznam podcastu Na Východ!