Jsem jen pěšák a rozhoduje Putin. Kadyrov opět mluví o tom, že by se vzdal vedení Čečenska

Autoritářský čečenský vůdce Ramzan Kadyrov požádal o to, aby byl uvolněn z úřadu. Informují o tom ruská média a telegramové kanály. Už několik let se objevují spekulace o jeho špatném zdravotním stavu. Lídra této autonomní republiky Ruské federace vybírají voliči v přímých volbách na pět let, naposledy se konaly v roce 2021.

Grozný 19:40 6. května 2025