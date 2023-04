Pesach je připomínkou útěku z egyptského otroctví. V zemi ale židovskou komunitu tvoří už pouhé dvě ženy

Asi jste zaznamenali, že židé v těchto dnech slaví takzvaný Pesach. Víte ale, o jaký svátek jde? Jedná se o připomínku útěku židů z egyptského otroctví. Právě v Egyptě ale v současnosti Pesach neslaví už skoro nikdo. Tamní židovskou komunitu totiž tvoří pouhé dvě ženy. Postarší dámy jsou posledními žijícími reprezentantkami kdysi stotisícové menšiny. Po židech zůstaly v egyptských městech opuštěné školy či synagogy. Káhira 13:51 7. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vedoucí židovské komunity v Egyptě Magda Hárúnová | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

V hlavní káhirské synagoze se nacházela i paní Magda Hárúnová. Je hlavou židovské komunity v Egyptě. Kulturní využití synagog ji prý napadlo při návštěvě Prahy, kde viděla v kostelech koncerty. Sedíme v prázdné synagoze Šaar ha-Šamajim v centru Káhiry.

„Synagogy bychom měli využít pro kulturní účely. Židé z emigrace mi za to nadávají, synagogy jsou prý výhradně na modlitby. Ale já jim říkám: vždyť v Egyptě už nikdo není, kdo by se modlil. To mám nechat chrámy, aby se z nich staly ruiny a skládky odpadků?,“ zamýšlí se Hárúnová.

„Zajdu sem, jen když musím něco udělat v kanceláři. A nechodím sem ráda. Dolehne tu na mě pocit opuštěného místa, smutek. Pamatuju si totiž, jak tady každou sobotu sedával můj děda, modlil se, a my jsme s dalšími dětmi běhaly kolem. Teď je tu mrtvo,“ smutní.

Dvě v celém státě

Paní Magda pochází z ateistické rodiny, po smrti dědečka už prý do synagogy nechodila. „Táta nebyl věřící. Byl to komunista. Doma jsme slavili židovské svátky jen jídlem. Táta si dal na hlavu jarmulku a řekl: ‚Jezte!‘ Neuměl se modlit.“

Egyptští židé prý obecně nebyli příliš zbožní. Židovství prožívali spíš jako identitu. V Egyptě ale musí mít v občance každý zapsané své náboženství.

„Dnes mám v Egyptě v občance napsáno žid jen já, a ještě jedna paní. Z více než sta miliónů Egypťanů tvoří židé přesně dvě osoby. V padesátých letech bylo Egypťanů dvacet miliónů, z toho židů asi sto tisíc,“ popisuje Hárúnová.

Synagoga v Káhiře

První vlna židovské emigrace byla po trojstranné agresi v roce 1956. A na začátku šestidenní války v roce 1967 pozatýkali všechny zbylé dospělé židovské muže. Když je pustili po letech z vězení, okamžitě odešli z Egypta. Zůstali jen staří, a tak komunita postupně vymřela.

„Já jsem se nejdřív vdala za muslima, s tím mám dvě dcery. Po rozvodu jsem si vzala katolíka. Naše rodina je tak jediná v Egyptě, kde žijí všechna tři náboženství pod jednou střechou,“ říká.

Sedíme pod vysokou kupolí synagogy, paní Magda otevírá i schránu se svitky tóry. Občas sem prý zajdou jen turisté, i ti si ale musí vstup zařídit přes policii.

„Většina egyptských židů emigrovala do Evropy. Prý jen asi 17 procent odešlo do Izraele. Nezapomeňte, že z káhirského nádraží jezdil vlak až do Palestiny. Tak si prostě koupili lístek, zajeli si do Jeruzaléma a zase se vrátili domů,“ upozorňuje Magda.

Jeruzalém byl pro ně prý skoro doma, neměli důvod se k němu stěhovat blíž.

„A také tam viděli, jak se židé v Palestině lopotí v odlehlých kibucech, jak tam bydlí v provizorních buňkách. Tohle nebylo nic pro egyptské židy. Ti se neměli špatně, bydleli v pořádných domech z cihel, s balkonem, v centru Káhiry a v lepších káhirských čtvrtích. Byl to úplně jiný styl života, Izrael je ničím nepřitahoval. A do Evropy pak odešli vyloženě z donucení,“ vypráví Hárúnová.

Kulturní dědictví

Magda Hárúnová vypráví, jakou roli hráli židé třeba ve zlaté době egyptského filmu, v politice, ve vědách. Vzpomíná známou herečku Lajlu Murádovou, která byla židovka.

Jeden ze židovských symbolů uvnitř káhirské synagogy

Za koho se Hárúnová tedy považuje? „Jsem Egypťanka. Když se mě dneska někdo neznámý zeptá, jakého jsem vyznání, tak mu prostě neodpovím. A dnešní generace už ani neví, že v Egyptě byli židé,“ uvádí Hárúnová.

V době jejího mládí se prý lidé na náboženství neptali. Nebylo to důležité. Teď je to ale v Egyptě velmi častá otázka. A u neznámého člověka nemůže tušit, jaká bude jeho reakce.

„Nedávno jsem si byla udělat technickou na autě. A když si vzal ten policista do ruky mou občanku, tak si mě vzal do kanceláře. Koukal do občanky, kde je uvedené náboženství, já tam stála, a on se ptá: Židovka? Ano, přísahám Bůh židovka, říkám mu. Odvětil, že poprvé v životě viděl Žida. Mám dvě nohy, jako Vy, dvě ruce, jako Vy, nemám křídla, ocas, ani zobák, říkala jsem mu. Byl hodně udivený,“ popisuje.

Opuštěné synagogy

Po odchodu židů zůstaly egyptské synagogy opuštěné. Lidé místa postupně démonizovali. Podle Magdy Hárúnové k tomu přispívá i podle ní nepřiměřená policejní ochrana třeba před synagogou, kde právě sedíme.

Vnitřek synagogy v egyptské Káhiře

„Máme synagogu ve městě Mahalla al-Kubrá. Synagoga Chúcha, bývala hodně významná. Dneska z ní zbyly jen obvodové zdi. Protože se říkalo, že jsou v ní ukryté poklady. Takže když židé odešli, začali tam lidé kopat, jestli něco nenajdou, a synagogu totálně zničili.“

Uznává, že se egyptský stát v poslední době stará, že synagogy opravuje stejně, jako historické kostely, nebo mešity. Jak vidí Hárúnová budoucnost židů v Egyptě?

„Budoucnost není. Židé v Egyptě skončili. Zůstane jen jejich dědictví a vzpomínky na ně,“ říká rozhodně.

Synagoga Šaar ha-Šamajim je poměrně výrazná stavba. Ale ještě víc ji zvýrazňují ozbrojení policisté, kteří obehnali synagogu zátarasy, a dovnitř nikoho bez předchozího vyřízení povolení nepustí.